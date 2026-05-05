Adopción de perros en CDMX: Tenor, macho de 5 años busca hogar

En la CDMX se promueve la adopción responsable de mascotas para evitar el abandono y maltrato en el Centro de Transferencia Canina rescatan a perros que llegan a las estaciones del Metro, y Tenor es un perrito que busca una familia que lo quiera y le de mucho amor.

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Requisitos para adoptar al perrito Tenor

Tenor es un macho de 5 años tamaño grande que fue rescatado en la estación Autobuses del Norte y tras ser rescatado y recibir atención médica veterinaria y pasar por su proceso de socialización esta listo para formar parte de una familia.

Así que si tu quieres cambiarle la vida y que se convierta en tu compañero fiel, lo que debes hacer es acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas con la siguiente documentación:

Formato para la adopción de caninos que puedes descargar aquí

Copia del INE u otro documento oficial

Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Posteriormente se programará una visita a tu domicilio para verificar que cuentas con el espacio necesario para darle hogar a Tenor, si cumples con todos los requisitos se agendará la fecha de entrega para que recibas al perrito bañado, esterilizado y desparasitado.

🐾 ¡Tu apoyo puede cambiar vidas! 🐶🤎



Cada granito de arena cuenta para nuestros amigos peludos. Haz clic en el enlace y descubre cómo puedes ayudar con tu donación👇 ... https://t.co/F7vBH3F2Md#AdoptaMetro #AUnMetroDeSuHogar 🦴💖 pic.twitter.com/UsZWZCSdbG — CTC del Metro (@ctcdelmetro) April 11, 2026

RUAC para mascotas en CDMX

El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es un trámite gratuito y obligatorio para los dueños de perros y gatos en la CDMX. Se debe realizar en el siguiente enlace con tu cuenta Llave.

Deberás llenar algunos datos como nombre, especie, raza, sexo, edad, estado de vacunación, esterilización y número de microchip (si aplica). También tendrás que subir 3 fotos frontal, lateral y con el tutor. Al finalizar podrás descargar la clave única y visualizar tu carnet.

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