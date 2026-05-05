Adopción de perros en CDMX: Tenor, macho de 5 años busca hogar

En la CDMX se promueve la adopción responsable de mascotas para evitar el abandono y maltrato en el Centro de Transferencia Canina rescatan a perros que llegan a las estaciones del Metro, y Tenor es un perrito que busca una familia que lo quiera y le de mucho amor.
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Requisitos para adoptar al perrito Tenor
Tenor es un macho de 5 años tamaño grande que fue rescatado en la estación Autobuses del Norte y tras ser rescatado y recibir atención médica veterinaria y pasar por su proceso de socialización esta listo para formar parte de una familia.
Así que si tu quieres cambiarle la vida y que se convierta en tu compañero fiel, lo que debes hacer es acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas con la siguiente documentación:
- Formato para la adopción de caninos que puedes descargar aquí
- Copia del INE u otro documento oficial
- Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
Posteriormente se programará una visita a tu domicilio para verificar que cuentas con el espacio necesario para darle hogar a Tenor, si cumples con todos los requisitos se agendará la fecha de entrega para que recibas al perrito bañado, esterilizado y desparasitado.
RUAC para mascotas en CDMX
El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es un trámite gratuito y obligatorio para los dueños de perros y gatos en la CDMX. Se debe realizar en el siguiente enlace con tu cuenta Llave.
Deberás llenar algunos datos como nombre, especie, raza, sexo, edad, estado de vacunación, esterilización y número de microchip (si aplica). También tendrás que subir 3 fotos frontal, lateral y con el tutor. Al finalizar podrás descargar la clave única y visualizar tu carnet.
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