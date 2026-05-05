¿Te tocó ir al trabajo o vas a aprovechar el último día del puente? Entonces ten paciencia, ya que algunas rutas del Metro y Metrobús CDMX presentan retrasos de más de 10 minutos hoy martes 5 de mayo.

Para que no llegues tarde y no te desesperes, aquí te presentamos un resumen de cómo avanzan los principales sistemas de transporte de la Ciudad de México.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 5 de mayo?

Reportes de usuarios e información oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) refieren que esta mañana así va el Metro:

Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 1 , especialmente en dirección Observatorio

, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 3 , especialmente en dirección Universidad; autoridades no refieren afectaciones en la ruta

, especialmente en dirección Universidad; autoridades no refieren afectaciones en la ruta Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 5 y las estaciones comienzan a llenarse

y las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 6

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 7 ; autoridades aseguran que agilizan la salida y llegada de trenes a las estaciones

; autoridades aseguran que agilizan la salida y llegada de trenes a las estaciones Retrasos de más de 10 minutos en la Línea A ; autoridades aseguran que no hay afectaciones en toda la ruta, pero agilizan la circulación de los trenes.

; autoridades aseguran que no hay afectaciones en toda la ruta, pero agilizan la circulación de los trenes. Retrasos de más de 10 minutos en la Línea B, especialmente en dirección Buenavista

Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy martes 5 de mayo

Asimismo, las autoridades recordar que las siguientes estaciones se mantienen sin servicio:

San Antonio Abad (L2)

(L2) Portales (L2)

(L2) Nativitas (L2)

(L2) Auditorio (L7)

¿Cómo va el Metrobús CDMX este martes?

Hasta el momento, los usuarios reportan tiempos de espera de entre 10 a 15 minutos en las Líneas 1, 3 y 7 en el Metrobús CDMX, por lo que se recomienda tener paciencia, ya que algunas unidades podrían llegar llenas.

No obstante, las autoridades mencionan que no hay afectaciones en estas rutas.

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