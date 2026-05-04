Cronología del caso de María Adela Morales, joven arquitecta que era buscada en CDMX

Tras días de búsqueda en la Ciudad de México (CDMX), este lunes 4 de mayo reapareció María Adela Morales Correa, una joven arquitecta de 26 años que contaba con ficha de búsqueda activa en la capital y por la cual se habían hecho bloqueos en vialidades, encabezados por su madre, Cristina Ramírez Tapia.

En una conferencia de prensa, la joven originaria de Chetumal, Quintana Roo, dio a conocer que por voluntad propia se internó en el hospital psiquiátrico, en donde permaneció 21 días tras un intento de suicidio.

“Quiero aclarar que no fui secuestrada ni retenida en contra de mi voluntad, tampoco fui obligada a esto -a dar la conferencia-. Estoy bien, estoy consciente, estuve en internamiento, pero por mi propia voluntad”, explicó ante los medios de comunicación.

María Adela reaparece y niega haber sido víctima de delito.



Asegura que salió por decisión propia y acusa a su madre de acoso.



El caso da un giro.



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Cronología del caso de María Adela Morales

27 de enero: María Adela viaja a CDMX para aplicar a una vacante laboral

para aplicar a una vacante laboral 8 de abril: Cristina recibe los últimos mensajes de la joven

de la joven 11 de abril: Cristiana logra contactar a una de las amigas de María Adela , quien le menciona que su hija fue internada en un psiquiátrico

, quien le menciona que su hija fue internada en un psiquiátrico 12 de abril: Cristina viaja a la CDMX y presenta la denuncia por desaparición

y presenta la denuncia por desaparición 13 de abril: Cristina sabe que su hija acudió al Instituto Nacional de Psiquiatría y se le negó la información sobre su paradero

y se le negó la información sobre su paradero 23 de abril: familiares denuncian masivamente -en medios y redes- la desaparición de la joven, luego de viajar a la CDMX para aplicar a una oferta de trabajo

-en medios y redes- la desaparición de la joven, luego de viajar a la CDMX para aplicar a una oferta de trabajo Hospital emite boletín de prensa donde menciona que se encuentra la joven internada y que respetará la privacidad

donde menciona que se encuentra la joven internada y que respetará la privacidad 30 de abril: la joven sale del INP

4 de mayo: la joven ofrece una conferencia de prensa y acusa de violencia a su madre

María Adela Morales denuncia a su madre de violencia

Como se puede observar, este día la joven denunció a su madre por presunta violencia física y verbal en su conta, además de haber interrumpido su primer intento de tratamiento psiquiátrico.

“Mis amigas no son tratantes ni criminales, como las están señalando (...) me gustaría que todo lo que se divulga en redes se detenga”, puntualizó.

Durante su explicación, sentenció que teme por su vida, razón por la que el hospital y las autoridades no dieron más información a la familia.

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