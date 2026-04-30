Para promover la adopción en la CDMX se creó el Centro de Transferencia Canina, un lugar que se encarga de rescatar a los perros que fueron abandonados en el Metro para brindarles atención y posteriormente buscarles una nueva familia.

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Pasos para adoptar a Pec

Pec es un perro de 6 años, tamaño grande que fue rescatado en el Metro Ecatepec y ahora está buscando una nueva familia, así que si te interesa adoptarlo, te contamos qué es lo que debes hacer para que lo lleves contigo.

Primero tienes que descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos, copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Deberás acudir al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas. El personal agendará una visita domiciliaria y si eres un buen candidato se agendará la fecha de entrega de Pec bañado, esterilizado y desparasitado.

¿Cuáles son las razas de perro mexicanas?

De acuerdo con la Federación Canófila Mexicana (FCM) actualmente hay 3 razas de perros mexicanas y son las siguientes:

Xoloitzcuintle: es una raza que destaca por la falta de pelo en la mayoría de su cuerpo. Según las creencias de la antigua cultura mexica, estos perros ayudaban a las personas a cumplir un recorrido para llegar a la tierra de los muertos.

Chihuahua, es la raza más pequeña del mundo y es peculiar por su tierna cabeza y sus grandes ojos. Destaca por tener un comportamiento nervioso pero son considerados una excelente compañía.

Calupoh, tiene origen en Teotihuacán y se puede considerar que es un híbrido entre un perro y el lobo gris. Actualmente su tamaño alcanza los 75 cm y tiene un pelaje negro que le da u parecido a los lobos.