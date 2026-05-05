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Captan el momento en el que pipa de combustible choca contra tren en Querétaro
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Captan el momento en el que pipa de combustible choca contra tren en Querétaro

El aparatoso accidente se registró a la altura del Puente de Viborillas; la circulación se cerró hasta nuevo aviso por el choque.

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Escrito por: Adriana Pacheco

Un fuerte choque entre una pipa que transportaba combustible (posiblemente gas) y un tren, se registró en Querétaro, a la altura del Puente de Viborillas, hoy martes 5 de mayo.

El accidente se reportó esta mañana poco después de las 11:00 horas en la carretera estatal 100, en los límites de los municipios de Colón y El Marqués.

Cierran carretera hasta nuevo aviso

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó que trabaja de la mano con los servicios de emergencia en la atención del choque e incendio.

Por la emergencia se cerró totalmente la circulación vehicular hasta nuevo aviso, por lo que llama a los conductores a evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

Momento del choque entre el tren y la pipa

A través de redes sociales ya circula el video del momento exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo la pipa se encuentra sobre las vías y de un momento a otro es derribada por el tren, generando llamas de manera instantánea.

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