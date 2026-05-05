Un fuerte choque entre una pipa que transportaba combustible (posiblemente gas) y un tren, se registró en Querétaro, a la altura del Puente de Viborillas, hoy martes 5 de mayo.

El accidente se reportó esta mañana poco después de las 11:00 horas en la carretera estatal 100, en los límites de los municipios de Colón y El Marqués.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🚛💥 Una pipa de combustible se impactó con un tren en Querétaro, a la altura del Puente de Viborillas, en Colón; lo que desató un fuerte incendio pic.twitter.com/W6jLhomFPd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 5, 2026

Cierran carretera hasta nuevo aviso

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó que trabaja de la mano con los servicios de emergencia en la atención del choque e incendio.

Por la emergencia se cerró totalmente la circulación vehicular hasta nuevo aviso, por lo que llama a los conductores a evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

#AlMomento



Trabajamos de manera coordinada con cuerpos de emergencia en la atención de un accidente ferroviario con pipa de combustible sobre carretera estatal 100, a la altura de Puente de Viborillas (municipio de Colón).

(1/2) pic.twitter.com/338jJ8MQTi — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) May 5, 2026

Momento del choque entre el tren y la pipa

A través de redes sociales ya circula el video del momento exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo la pipa se encuentra sobre las vías y de un momento a otro es derribada por el tren, generando llamas de manera instantánea.

#IMPORTANTE 🚛💥 Difunden el video del choque entre la pipa de combustible y un tren en Colón, Querétaro; Protección Civil reporta que el incendio ya fue controlado pic.twitter.com/rdleC0JweE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 5, 2026

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