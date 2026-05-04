Alerta Amber CDMX: Buscan a tres niños y tres adolescentes que desaparecieron el mismo día y en la misma colonia de Tlalpan

¿Los has visto? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Mía de Jesús Ávila León, una menor de un año; José Ángel Solano Morales de dos años; Silva Ángely González Aragón de 1 año.

Así como de las adolescentes son Nayeli Esmeralda León Saldaña de 16 años; Adela Morales Patricio, 17 años; y Vanesa González Aragón de 16 años. Todos desaparecieron el pasado 3 de mayo en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, publicada este lunes 4 de mayo de 2026, los niños y las adolescentes fueron vistas por última vez en la colonia Toriello Guerra, al sur de la capital; sin embargo, no se específica que los casos estén relacionados entre sí.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Mia de Jesús Avila León, de 1 año, vista por última vez el 3 de mayo, en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/6Bp0whZmjq — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 4, 2026

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Características de los menores de edad

Mía de Jesús es una menor de un año con complexión delgada, tez clara, cabellos castaño oscuro y lacio, así como ojos café oscuro grandes. Al momento de desaparecer vestía un mameluco azul del personaje Stich.

José Ángel Solano tiene complexión robusta y es de tez morena clara, además tiene le cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos cafés grandes. La última vez que fue visto tenía una playera negra de manga larga y un pantalón de mezclilla azul.

Silva Ángely González Aragón tiene cabello castaño oscuro y ojos café oscuro; sin embargo, se desconoce cómo iba vestida la última vez que se supo de ella.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Silvia Angely González Aragón, de 1 año, vista por última vez el 3 de mayo, en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/H1CUf4vvtL — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 4, 2026

Características de las adolescentes desaparecidas en Tlalpan

Nayeli Esmeralda León mide 1.56 metros, es de complexión delgada y tiene tez clara. Igual que la menor de un año tiene cabello oscuro lacio y ojos café grandes. Además, al momento de la desaparición vestía una blusa rosa con pantalón negro.

Adela Morales Patricio mide 1.56 metros, tiene complexión robusta, piel morena clara y el cabello castaño. Vestía un suéter verde, pantalón de mezclilla azul y tenis cafés la última vez que se supo de ella.

Vanesa González Aragón mide 1.53 metros es de complexión delgada y tiene piel clara; vestía una blusa de tirantes rosa y un pantalón de mezclilla azul, así como tenis blancos.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Nayeli Esmeralda León Saldaña, de 16 años, vista por última vez el 3 de mayo, en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/kvlBDl3kNm — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 4, 2026

Fichas de búsqueda activas en CDMX

Paralelamente, las autoridades piden apoyo para localizar a:

Adriana Chávez Pinzón , de 16 años, vista por última vez en la alcaldía Xochimilco

, de 16 años, vista por última vez en la alcaldía Xochimilco Yohana Sánchez Bautista, de 14 años, vista por última vez en la alcaldía Xochimilco

Jóvenes y niños localizados en CDMX

Por otra parte, las autoridades dieron la lista de los jóvenes y niños que ya fueron localizados en la capital del país:

María José Santos Cárcamo

Rocío Zirel Garrido López Arce

En caso de que tengas alguna información, puedes comunicarte a los números 5345 5067,5345 5084o5345 5082, también puedes hacerlo mediante la página de la Fiscalía.

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