Nueva onda de calor “rostizará” la CDMX con temperaturas de 34 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo en la CDMX y hay una alerta debido a que una onda de calor provocará temperaturas de entre 30 y 32 grados y por ello, aquí te compartimos algunas recomendaciones.
Nueva onda de calor provocará temperaturas de 34°
Según el reporte, en la CDMX se prevé cielo despejado y ambiente templado al amaneces y de fresco a fríos en zonas altas. Por la tarde se pronostica ambiente cálido con cielo medio nublado.
La temperatura mínima estimada es de entre 16 y 18°, mientras que la máxima será de entre 32 y 34°
Para el jueves 7 de mayo se tiene previsto que continúen las altas temperaturas tanto en la CDMX como en el Edomex alcanzando los 32° como máximo.
Recomendaciones para protegerse del calor
Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomienda a la población mantenerse bien hidratada y beber suficiente agua. Es importante evitar la exposición directa al sol durante las 11:00 y 16:00 horas.
Además se recomienda utilizar protector solar y retocarlo cada 4 horas. Viste con ropa ligera y de colores claros. Usa gafas, sombrilla, sombrero o gorra.
Es importante que evites comer en la vía pública debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.
La exposición al calor extremo puede provocar golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud, por ello, se enfatiza la importancia de proteger a las personas en situación de riesgo como son bebés y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas y animales de compañía.
