Si eres automovilista, te recomendamos que tomes previsiones debido a que hoy 5 de mayo habrá manifestaciones y bloqueos en diferentes alcaldías de la CDMX lo que provocará cortes a la circulación.

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¿Dónde habrá manifestaciones hoy?

De acuerdo con la información proporcionada por la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este martes habrá afectaciones viales en las siguientes calles y horarios:

10:00 horas se manifestará el colectivo “Hasta encontrarles” en la Estación “Garibaldi/Lagunilla“, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Ignacio López Rayón y Av. Paseo de la Reforma, colonia Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc.

A la misma hora se reunirá el Frente imperialista y antifascista mexicano en el Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

También realizarán una movilización extrabajadores de la extinta Ruta 100 a las 10:00 horas en el Edificio de Gobierno ubicado en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La comunidad estudiantil de la escuela Superior de Economía se manifestarán en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en Av. Plan de Agua Prieta No. 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

El colectivo Plataforma 4:20 se reunirán a las 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Observatorio vecinal Verónica Anzures se reunirá a las 14:00 horas en Calz. Gral. Mariano Escobedo y Laguna de Mayran, colonia Anáhuac 1ª. Sección, alcaldía Migue Hidalgo.

Frete por la vivienda joven se manifestarán a las 16:00 horas en República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Colectivo “Radio Rabiosa” se manifestará a las 17:00 horas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

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