Pancho es un macho de 4 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación del Metro La Paz en la CDMX y tras recibir atención médica veterinaria y llevar un proceso de socialización ahora está en busca de un hogar y si estás pensando en adoptar, aquí te contamos todos los detalles para que le cambies la vida a este cachorro.

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Requisitos para adoptar a Pancho

Para poder adoptar a Pancho o a alguno de los perros que se encuentran en el Centro de Transferencia Canina es necesario descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos, presentar copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio y llevar todos estos documentos a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Posteriormente se evaluará si eres un posible adoptante y se programara una visita domiciliara y si cumples con todos los requisitos se agendará la fecha de entrega del perro bañado, esterilizado y desparasitado.

Perros del CTC que están en adopción

Aragón macho de 2 años

Los, macho de 5 años

Dron, macho de 7 años

Eca, hembra de 1 año

Ela, hembra de 2 años

Eli, hembra de 10 años

Gari, macho de 1 año

Guerrero, macho de 2 años

Guni, hembra de 4 años

Lilco, macho de 2 años

Limpi, macho de 4 años

Morena, hembra de 1 año

Nayo, macho de 6 años

Niver, hembra de 2 años

Ñoño, macho de 4 años

Ocito, macho de 3 años

Oliva, hembra de 4 años

Es importante destacar que estos perros fueron abandonados y encontrados en alguna estación del Metro y ahora están buscando un nuevo hogar donde los cuiden y les den mucho amor. Si quieres ayudarles y no puedes adoptar puedes ir a visitarlos y jugar con ellos o llevar comida, cobijas, camas y juguetes.

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