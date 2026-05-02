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Adopción de perros en CDMX: Pancho busca un hogar y así puedes acogerlo

En la capital del país los índices de abandono animal son altos y por ello, se han implementado programas para rescatar y dar en adopción responsable a los perros rescatados del Metro.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Pancho es un macho de 4 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación del Metro La Paz en la CDMX y tras recibir atención médica veterinaria y llevar un proceso de socialización ahora está en busca de un hogar y si estás pensando en adoptar, aquí te contamos todos los detalles para que le cambies la vida a este cachorro.

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Requisitos para adoptar a Pancho

Para poder adoptar a Pancho o a alguno de los perros que se encuentran en el Centro de Transferencia Canina es necesario descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos, presentar copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio y llevar todos estos documentos a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Posteriormente se evaluará si eres un posible adoptante y se programara una visita domiciliara y si cumples con todos los requisitos se agendará la fecha de entrega del perro bañado, esterilizado y desparasitado.

Perros del CTC que están en adopción

  • Aragón macho de 2 años
  • Los, macho de 5 años
  • Dron, macho de 7 años
  • Eca, hembra de 1 año
  • Ela, hembra de 2 años
  • Eli, hembra de 10 años
  • Gari, macho de 1 año
  • Guerrero, macho de 2 años
  • Guni, hembra de 4 años
  • Lilco, macho de 2 años
  • Limpi, macho de 4 años
  • Morena, hembra de 1 año
  • Nayo, macho de 6 años
  • Niver, hembra de 2 años
  • Ñoño, macho de 4 años
  • Ocito, macho de 3 años
  • Oliva, hembra de 4 años

Es importante destacar que estos perros fueron abandonados y encontrados en alguna estación del Metro y ahora están buscando un nuevo hogar donde los cuiden y les den mucho amor. Si quieres ayudarles y no puedes adoptar puedes ir a visitarlos y jugar con ellos o llevar comida, cobijas, camas y juguetes.

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