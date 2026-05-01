Durante el día de hoy se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se prevé que haya cortes a la circulación y esto genere tráfico, así que te recomendamos tomar previsiones y en caso de ser necesario buscar alternativas viales.

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Habrá 5 marchas en CDMX hoy

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy viernes habrá 5 marchas que provocarán afectaciones vehiculares en:

Ángel de la Independencia y en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 5 de Mayo, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 08:00 horas.

Local de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer en Corregidora No. 115, colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza a las 09:30 horas.

Antimonumento Ayotzinapa +43 en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:00 horas.

Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino a las 15:00 horas.

Cierres viales por manifestaciones hoy

Además, se tienen previstos bloqueos en:

09:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Av. Fray Servando Teresa Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Antimonumento “Halconazo” en Av. Juárez y Humboldt, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Sede de la Alianza de Tranviarios de México en Dr. Lucio No. 29, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán; en Casa Marx Sur 79 No. 358, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y en la Glorieta de los Insurgentes (Lado Sur) en Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Salón “Los Ángeles” Lerdo No. 206, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

16:20 horas en La Juanita Coffeeshop 420 en Av. Insurgentes Sur No. 230, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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