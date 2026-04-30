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Mejor evitarlas; lista de colonias “controladas” por franeleros que piden dinero para estacionarse

La alcaldía Cuauhtémoc destacó que en todo el 2025 se logró la detención de más de mil 800 franeleros; 29 de las 33 colonias concentran los casos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Yael Toribio

Uno de los mayores problemas y desafíos a los que se puedan enfrentar los automovilistas en la Ciudad de México (CDMX) es al encontrar un lugar de estacionamiento en la vía pública, pues entre la sobrepoblación de vehículos y casos de franeleros que apartan lugares de manera ilegal, el estacionarse se vuelve un dolor de cabeza.

Es por ello que recientemente la alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer que de enero a diciembre del pasado 2025, se llevaron a cabo acciones para detener y castigar a los franeleros en al menos 29 de las 33 colonias de la demarcación.

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Lista de colonias donde hay más franeleros en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información brindada por la misma alcaldía Cuauhtémoc, las colonias en las que se registraron la mayor cantidad de detenciones de franeleros son Algarín, Atlampa, Buenos Aires, Centro y Centro Histórico. El resto de estas son:

  • Condesa
  • Cuauhtémoc
  • Doctores
  • Esperanza
  • Ex Hipódromo de Peralvillo
  • Guerrero
  • Hipódromo
  • Hipódromo Condesa
  • Juárez
  • Maza
  • Morelos
  • Obrera, Peralvillo
  • Roma Norte
  • Roma Sur
  • San Rafael
  • San Simón Tolnahuac
  • Santa María la Ribera
  • Santa María Insurgentes
  • Tabacalera
  • Tlatelolco
  • Tránsito
  • Valle Gómez
  • Vista Alegre

Alcaldía Cuauhtémoc detuvo a más de mil 800 franeleros en 2025

De acuerdo con el informe emitido por la misma demarcación liderada por Alessandra Rojo de la Vega, en todo el 2025 se lograron detener a un total de 2 mil 275 personas por faltas cívicas como el tirar basura y apartar lugares en la vía pública.

De estos, un total de mil 879 fueron detenidos por impedir o estorbar el libre uso de la vía pública al exigir a los automovilistas un pago por dejar estacionar sus vehículos, mientras que 396 fueron remitidos por tirar basura.

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