Este jueves 30 de abril se llevó a cabo el concierto de 31 Minutos en el Zócalo capitalino como parte de las celebraciones por el Día del Niño y miles de personas pudieron cantar junto a Tulio, Juanin y Juan Carlos Bodoque algunos de sus más grandes éxitos que han marcado a varias generaciones.

Desde tempranas horas, los fanáticos de la serie de televisión chilena, acudieron vestidos de sus personajes favoritos. La Plaza Mayor lució abarrotada a pesar de las altas temperaturas que se registraron hoy en la capital.

Nada los detuvo y aunque hubo casos de atenciones médicas por deshidratación, los seguidores resistieron de pie para rememorar los mejores momentos de su infancia.

El furor viene tras el Tiny Desk Concert de 31 Minutos, que se estrenó oficialmente el 6 de octubre de 2025 como parte de la celebración del mes de la Herencia Hispana de NPR Music.

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31 Minutos reúne a varias generaciones para bailar y cantar sin cesar

Desde que se comenzaron a escuchar los primeros acordes, todos los asistentes se unieron en una sola voz para comenzar a cantar.

Además de las entonaciones, no faltaron las risas, pues tanto Tulio como Juan Carlos Bodoque y otros personajes hacían comentarios que sacaban una carcajada tanto a chicos y grandes.

El show estuvo lleno de nostalgia y emoción de poder escuchar canciones como ‘Yo Opino’, ‘Mi Muñeca Me Habló’ y ‘Doggy Style’ en vivo ya que para muchos no solo son canciones, pues sus letras invitan a la reflexión, a ser conscientes sobre nuestro entorno y destacan la importancia de la amistad, la empatía y el respeto.

Miles asisten al concierto de 31 Minutos en el Zócalo

La Plaza de la Constitución ha sido el escenario donde se han presentado importantes artistas nacionales e internacionales y se han roto récords de asistencia. Los artistas que recientemente han pisado este escenario son Shakira y Andrea Bocelli.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en este evento acudieron alrededor de 200 mil personas.

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