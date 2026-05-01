Si vives en la CDMX y Edomex y tienes auto, este viernes hay restricciones por el Hoy No Circula y para que no pagues costosas multas te decimos qué coches no pueden transitar este 1 de mayo.

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¿Qué autos no circulan el viernes?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tienen prohibido circular de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios del Edomex los autos:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los híbridos, eléctricos, transporte público y servicios de emergencia.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 1 de mayo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/BZb0Fdzhrw — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 1, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando les toca descansar serán retirados de la vialidad y llevados al depósito vehicular donde el dueño tendrá que pagar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida Actualizada (UMA) que equivalen a entre 2 mil y 3 mil pesos.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Debido a que la CDMX es una de las ciudades con más tránsito vehicular, esto genera más contaminación ambiental y para reducir estos índices la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula donde todos los días se limita el tránsito de autos y deben descansar dependiendo de su holograma, engomado y terminación de placa.

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