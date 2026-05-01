Hoy 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, fecha que es contemplada como descanso obligatorio en la legislación laboral, teniendo varias personas trabajadoras la oportunidad de tomarse una pausa. Sin embargo, muchos otros ciudadanos deben mantenerse en la rutina de transportarse por la Ciudad de México (CDMX) utilizando el Metro y Metrobús.

Aquí te contamos más sobre el horario especial de este transporte.

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Metro y Metrobús CDMX: los horarios del viernes 1 de mayo 2026

Metro: el horario de apertura iniciará a las 7:00 de la mañana y cerrará a las 24:00 horas.

Metrobús: Iniciará operaciones a las 5:00 de la madrugada y finalizará sus viajes a las 24:00 horas.

Para conocer el avance de trenes y saturación en las 12 líneas que conforman la red, puedes consultar las redes sociales del Metro CDMX. Al ser un día donde la mayoría de las personas no laboran, se espera que el servicio sea eficiente y sin complicaciones.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 31° C Mín. 16° C. pic.twitter.com/d6tXNNviSQ — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 1, 2026

Estaciones del Metro CDMX cerradas hoy

Debido a labores de mantenimiento y remodelación, los usuarios de la Línea 2 se verán severamente afectados.

La mañana de este viernes 1 de mayo 2026 el servicio opera en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Las autoridades envían unidades para apoyar a la población

Chabacano y San Antonio Abad permanecerán sin servicio este fin de semana.

Mientras que Portales y Nativitas están cerradas hasta nuevo aviso.

Horario del RTP y Cablebús hoy 1 de mayo 2026

Los horarios del resto de los transportes de CDMX son los siguientes:

RTP: comenzarán las operaciones a las 5:00 de la mañana y terminarán las corridas hasta las 23:30 horas.

Trolebús: el horario de apertura iniciará a las 5:30 de la madrugada y cerrará a las 23:30 horas.

Tren Ligero: iniciará operaciones a las 7:00 de la mañana y finalizará sus viajes a las 23:00 horas.

Cablebús: comenzarán las operaciones a las 7:00 de la madrugada y terminarán las corridas hasta las 23:00 horas.

Transporte en el Edomex: ¿Cómo operará hoy por el feriado?

El Tren Suburbano, que opera de la CDMX al Estado de México, informó que para el mismo día, sus horarios de servicio serán desde las 7 de la mañana y las 00:30 horas con intervalos de 15 minutos.

¿Cómo me deben pagar por trabajar en día feriado?

El Día del Trabajo, en México, es un día de descanso oficial, por lo tanto, los trabajadores no están obligados a laborar.

Sin embargo, en caso de trabajar, la Ley Federal del Trabajo señala que tu patrón debe pagarte tu salario diario normal más el doble por el servicio prestado. Esto equivale a un pago triple por esa jornada.

De no recibir el pago extra por un feriado trabajado, las instancias encargadas de resolver este conflicto son la Secretaría del Trabajo, Tribunales Laborales que antes eran suplidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

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