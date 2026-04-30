Este viernes 1 de mayo en pleno marco del Día del Trabajo en el país, se estará llevando a cabo una megamarcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX), lo cual prevé afectaciones en vialidades primarias y secundarias desde las 09:00 horas.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que los integrantes de la CNTE convocaron a una marcha nacional en diferentes puntos de la República Mexicana, por lo cual a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre las vialidades que serán afectadas.

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Zonas afectadas por la megamarcha de la CNTE en CDMX

De acuerdo con el comunicado emitido por la CNTE a nivel nacional, la megamarcha que tendrá lugar en la CDMX este 1 de mayo dará inicio en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Se mencionó que la movilización arrancará desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino, por lo cual se prevén afectaciones y cortes a la circulación en las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma

Avenida Insurgentes Sur

Eje Central Lázaro Cárdenas

Madero

Avenida Morelos

Avenida Hidalgo

5 de mayo

Isabel La Católica

Vías alternas para evitar la megamarcha de la CNTE en CDMX

A pesar de las afectaciones que se puedan registrar por la marcha de los integrantes de la CNTE en la capital de la República Mexicana, es importante mencionar que se pueden utilizar las siguientes rutas alternas para evitar el tráfico:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec y Dr. Río de la Loza

Viaducto

Calzada Tlalpan

Fray Servando

Congreso de la Unión

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