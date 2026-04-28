En la CDMX hay una intensa campaña de esterilización de perros y gatos y así disminuir su reproducción y abandono, así que si tienes mascotas en la alcaldía Iztacalco estarán realizando este procedimiento de forma gratuita solo debes cumplir con algunos requisitos.

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Jornada de esterilización de mascotas en Iztacalco

Como parte de la jornada por la paz y el bienestar animal en Iztacalco se llevará a cabo el servicio de esterilización gratuita para perros y gatos y solo es necesario cumplir con la siguiente documentación:

Formato de responsiva llenado y firmado

Copia del INE

Animales clínicamente sanos (sujetos a valoración médica

8 horas de ayuno de alimento y 4 horas de ayuno con líquidos

No hembras gestantes o lactantes

Animales braquicéfalos (sujetos a valoración médica)

Los gatos deben ser llevados en transportadora, caja, bolsa o algún contenedor seguro. Mientras que los perros con collar, correa y en caso de presentar agresividad deben llevar bozal. Es fundamental llevar cobija o toalla.

Las esterilizaciones estarán disponibles el 28, 29 y 30 de abril en el Centro de Atención Contra las Adicciones (CAADIC) en Sur 8 s/n esquina Oriente 237 en la colonia Agrícola Oriental.

🐾💗 Por la paz y el bienestar animal en Iztacalco



Brindamos servicio de esterilización para tus mascotas 🐶🐱

📍 CAADIC, Col. Agrícola Oriental

📅 27 al 30 de abril



¡Cuidar a tus animales de compañía también es responsabilidad! pic.twitter.com/YXoMjVUlPL — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) April 27, 2026

¿Dónde puedo esterilizar a mi mascota gratis en CDMX?

El abandono de animales es una crisis que afecta a millones de perros y gatos que viven en las calles y la esterilización es una de las soluciones más afectivas para frenar esta problemática. Por ello, hay jornadas de esterilización gratuita en:

Agatan ubicado en Circuito Correr es Salud s/n esquina Circuito de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es importante agendar una cita enviando un correo a salud.agatan@gmail.com. La institución confirmará la fecha y te enviará los requisitos necesarios.

También puedes acudir al Centro de Atención Canina “Luis Pasteur” en Avenida 510, colonia Pueblo de San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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