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VIDEO: Tráiler sin frenos arrasa con autos en la entrada a Santa Fe generando un impactante accidente

Se genera un caos vial por un grave accidente en la México-Toluca a la altura de Santa Fe, donde un tráiler sin frenos embistió a una decena de carros particulares.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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