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/Ciudad/Video

Cae árbol de 10 metros sobre casa en la colonia San Miguel Chapultepec

Personal de Protección Civil y otras autoridades capitalinas, recibieron el reporte de la caída de un árbol sobre una vivienda de la colonia San Miguel Chapultepec.

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Por: Yael Toribio