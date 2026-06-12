Este viernes 12, estudiantes normalistas cerraron la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, información confirmada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)

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Las autoridades detallaron que el tramo afectado fue Viaducto Elevado de Tlalpan y la Plaza de Cobro en ambos sentidos con dirección a la Ciudad de México (CDMX), desviando la vialidad a la carretera Federal Libre en el km 53, hacia el Poblado Tres Marías.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca. Registra cierre a la circulación en el Viaducto Elevado de Tlalpan y la Plaza de Cobro Tlalpan, en ambos sentidos por presencia de manifestantes.



➡️ Se sugiere a la ciudadanía que viaja con dirección a CDMX y se encuentra en las… — CAPUFE (@CAPUFE) June 12, 2026

Alternativa vial a la autopista México-Cuernavaca

Autoridades como la Guardia Nacional y Capufe recomendaron a la ciudadanía usar como alternativa vial, la carretera libre 95, o desviarse en el kilómetro 71 de la autopista para retornar por el acceso acceso habilitado hacia Cuernavaca para salir en el kilómetro 38 por Parres hacia la carretera Federal Libre.

#TomePrecauciones en #CdMéx se registra cierre total por presencia de personas cerca del km 178+000, de la carretera México-Cuernavaca, en la Caseta de Cobro Tlalpan, No. 01. Se orienta a al ciudadanía #Rutaalterna por la Carr. Libre 95 México-Cuernavaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/EjikihcxqX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 12, 2026

Cabe destacar que, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que arribar al lugar ante la posible llegada de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que apoyarían a los normalistas de Ayotzinapa Guerrero.

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