Este viernes 12, estudiantes normalistas cerraron la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, información confirmada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)
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Las autoridades detallaron que el tramo afectado fue Viaducto Elevado de Tlalpan y la Plaza de Cobro en ambos sentidos con dirección a la Ciudad de México (CDMX), desviando la vialidad a la carretera Federal Libre en el km 53, hacia el Poblado Tres Marías.
Alternativa vial a la autopista México-Cuernavaca
Autoridades como la Guardia Nacional y Capufe recomendaron a la ciudadanía usar como alternativa vial, la carretera libre 95, o desviarse en el kilómetro 71 de la autopista para retornar por el acceso acceso habilitado hacia Cuernavaca para salir en el kilómetro 38 por Parres hacia la carretera Federal Libre.
Cabe destacar que, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que arribar al lugar ante la posible llegada de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que apoyarían a los normalistas de Ayotzinapa Guerrero.
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