En la CDMX se mantiene un monitoreo constante para conocer cómo está la calidad del aire pues cuando aumentan los índices se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy se detectaron diversas partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo, pero se detectaron partículas O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que pueden provocar daños a la salud.

Las partículas PM10 y PM2.5 formadas por polvo, hollín y cenizas pueden llegar al torrente sanguíneo. Mientras que el monóxido de carbono generado por la combustión de gasolina o madera evita que el oxígeno llegue al cuerpo.

¿Qué daños a la salud provoca el ozono y el dióxido de nitrógeno?

El ozono (O3) es un gas que se forma cuando otros contaminantes reaccionan con la luz solar y es el principal componente del smog que es muy irritante para las vías respiratorias. La temporada de mayor concentración de este contaminante es de marzo a junio.

En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), es un gas reactivo formado por emisiones de los vehículos y equipos de combustión, puede irritar las vías respiratorias y es un factor para la formación de ozono.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y aunque hoy hay presencia de partículas contaminantes no se tiene previsto que se implementen otras medidas.

Así que el Hoy No Circula aplica de forma normal y solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación placa 9 y 0.

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