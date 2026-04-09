La Feria de Bienestar Animal en Tlalpan tendrá vacunación, talleres y adopciones

Si tienes una mascota es importante que lo esterilices, tenga todas sus vacunas y este desparasitado, así que si quieres tener su cartilla al corriente se llevará a cabo la Feria de Bienestar Animal en Tlalpan donde habrá servicios gratuitos y muchas actividades.

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¿Qué habrá en la Feria de Bienestar Animal de Tlalpan?

Este evento esta pensado para que los habitantes de Tlalpan aprovechen y lleven a sus perros o gatos a que reciban atención básica veterinaria sin costo. Además, habrá un mercadito itinerante, talleres y módulos de adopción.

Las actividades serán:

Cirugía de esterilización

Vacunación antirrábica para perros y gatos

Vacunación múltiple para perros

Desparasitación interna

Promoción de adopción responsable

Talleres y actividades educativas

En Tlalpan, cuidamos a nuestros seres de compañía. 🐶🐱

Nuestra alcaldesa, @Gabyosoriohdz , te invita a la 6ª Feria de Bienestar Animal.



Acércate con tu lomito o michi y aprovecha servicios y actividades para su cuidado. ❤️

📍 Héroes de Padierna, Deportivo “Gral. Rodolfo Sánchez… pic.twitter.com/KBuTl7hWS9 — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) April 8, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde?

La Feria de Bienestar Animal se llevará a cabo el viernes 10 de abril de las 10:00 a las 14:30 horas en el Deportivo Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, ubicado en colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan.

La forma más sencilla de llegar es en auto pero también puedes hacerlo en microbús o camiones que salgan desde el Metro Universidad hacia Héroes de Padierna.

Se recomienda llegar temprano para acceder a los servicios médicos, especialmente los de esterilización ya que el cupo es limitado.

¿Por qué es tan importante la esterilización de mascotas?

Esterilizar a las mascotas es fundamental para prevenir la sobrepobalción y el abandono además, reduce la probabilidad de sufrir tumores y enfermedades uterinas, mejora el comportamiento al disminuir la agresividad y el instinto de fuga.

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