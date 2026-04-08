Adopción de perros en CDMX: Ella es Niver, la perrita que está en busca de un nuevo hogar
Si estás pensando en adoptar un perrito, el Centro de Tran Canina se encarga de rescatarlos y encontrarles una familia, conoce cómo puedes aplicar.
En México hay millones de perros que viven en la calle y en la CDMX el Centro de Transferencia Canina es un lugar que se encarga de rescatar a perros que se encontraban deambulando en las estaciones del Metro, así que si estás pensando en la adopción y cambiarle la vida a un lomito, Niver es una perrita que está en busca de una familia.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Requisitos para adoptar a Niver
Niver es una perrita de 3 años, tamaño mediado que fue rescatada de la estación Universidad y esta lista para ser adoptada. Si estás interesado deberás descargar y llenas el Formato para la adopción de caninos.
"Niver" está en busca de una familia, si deseas darle la oportunidad de ser adoptada comunícate con el @ctcdelmetro, vía e-mail a: ctc@metro.cdmx.gob.mx— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026
Consulta requisitos de adopción en 👉🏼 https://t.co/vy9M5dnTRh 🐾 #AdoptaNoCompres 🐶🏡 pic.twitter.com/rrV7iW3TE5
Posteriormente tienes que presentarte en el Centro de Transferencia Canina ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.
Deberás llevar la siguiente documentación:
- INE o cualquier otro documento oficial
- Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Se programará una visita domiciliaria
- En caso de cumplir con los requisitos se agendará una fecha de entrega
El perro se entrega bañado, esterilizado y desparasitado.
Perritos que están en adopción en el CTC del Metro CDMX
Pero Niver no es la única perrita que esta buscando una familia también puedes adoptar a:
- Aragón, macho de 2 años tamaño grande
- Bos, macho de 5 años tamaño grande
- Culqui, hembra de 3 años tamaño mediano
- Eca, hembra de 1 año tamaño mediano
- Ela, hembra de 2 años tamaño mediano
- Eli, hembra de 10 años tamaño mediano
- Frijol, macho de 1 año tamaño chico
¿Cómo denunciar maltrato de animales en CDMX?
El cuidado de los animales es fundamental y aunque ya es un delito maltratarlos aún hay casos en los que los dueños los tienen en malas condiciones, si quieres denunciar puedes hacerlo en la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al número 55 5208 9898 o a través de la plataforma de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en línea en el siguiente enlace o llamando al número 55 5533 5533.
Multa y arresto para quienes salgan a pasear con su perro sin correa
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.