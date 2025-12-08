Más de 100 personas se han quitado la vida en el Metro CDMX en 5 años; líneas con más incidentes

El Metro CDMX ha sido el escenario de muertes trágicas en al menos 100 ocasiones en lo que va del 2020 y el 2025. Por desgracia cada año, varias personas, hombres y mujeres, toman la decisión de arrojarse a las vías y pierden la vida al ser arrolladas por los trenes. Te contamos los detalles.

Metro CDMX [VIDEO] EnTiempoReal Cortocircuito en la estacion Chabacano del Metro lesiono a tres personas Reporte de Karen Ortega

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

178 personas fueron arrolladas por el Metro CDMX de 2020 a 2025

De acuerdo con datos del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), aportados vía Transparencia, 178 personas murieron tras supuestamente arrojarse a las vías con la intención de terminar con sus vidas.

De este número de víctimas, 143, es decir, el 80% son hombres. Aunque en 2020 se reportaron 27 decesos, en los años sucesivos hasta el 2025, la cifra promedio se ha mantenido en 29.

Este fenómeno no solo sucede en el Metro de la Ciudad de México , sino que se repite en varias ciudades del mundo. De acuerdo con peritos expertos, las personas suelen tomar esta decisión por factores como la precarización del empleo y largos tiempos de traslado en el transporte, por mencionar algunos.

#AvisoMetro: Se normaliza el servicio en la Línea 6, el avance de los trenes es continuo. https://t.co/DVob4qO5Eo — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2022

¿Cuáles son las estaciones más afectadas con este tipo de incidentes?

De acuerdo con el reporte proporcionado por el STC, existen al menos tres líneas del Metro CDMX que resultan ser las más afectadas por este tipo de incidentes:

La Línea 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña): 54 muertes en 5 años.

(Cuatro Caminos-Tasqueña): 54 muertes en 5 años. La Línea 3 (Indios Verdes-Universidad): 33 muertes en 5 años.

(Indios Verdes-Universidad): 33 muertes en 5 años. La Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista): 20 muertes en 5 años.

De estas líneas, las estaciones que presentan este tipo de eventos son:

Bellas Artes : 6 casos

: 6 casos Nativitas : 6 casos

: 6 casos Panteones : 5 casos

: 5 casos Copilco : 5 casos

: 5 casos Instituto del Petróleo: 5 casos

En cuanto al horario, este tipo de sucesos han ocurrido principalmente en el horario nocturno:

Entre las 19:00 y las 20:00 horas: 19 casos

De las 23:00 a las 00:00 horas: 15 casos

¿Cuál es el protocolo cuando una persona se arroja a las vías del Metro CDMX?

Según testimonios de conductores del Metro CDMX, luego de ocurrido un incidente, el conductor debe reportar vía radio a los jefes de estación. Después, le piden que baje a corroborar de vista lo sucedido, para identificar en qué sitio del andén se encuentra la persona arrollada.

De inmediato, se procede a un corte de energía para detener la circulación de los trenes y se da aviso al personal de Protección Civil del Metro y de Seguridad e Higiene, para que procedan a realizar el rescate. Finalmente, se solicita el arribo de la ambulancia y del Ministerio público.

Una vez que se realiza el rescate o retiro del cuerpo, se vuelve a energizar la vía y se reanuda la operación del Metro CDMX.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.