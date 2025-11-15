Metro CDMX anuncia cierres de estaciones en la Línea 2 y 8 hasta nuevo aviso

A través de su cuenta oficial de X, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC CDMX) dio a conocer el cierre hasta nuevo aviso de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2, así como la de Bellas Artes de la misma Línea Azul y la 8.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de este transporte público capitalino, el cierre de estas estaciones se dio desde las 6:00 de la mañana con el inicio del servicio en todas y cada una de sus líneas.

Alternativas viales tras el cierre de estaciones en el Metro CDMX

Derivado del cierre de estas estaciones, el mismo Metro CDMX informó que como alternativa vial para dirigirse a la zona centro de la capital de la República, la ciudadanía puede utilizar las estaciones Pino Suárez (Línea 1 y 2), así como la de San Juan de Letrán de la Línea 8.

En caso de usar estas estaciones como alternativa para dirigirse al centro de la capital, es importante tomar en cuenta que se deberá caminar aproximadamente 10 minutos para llegar a la plancha del Zócalo de la CDMX.

#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes de la Línea 2, así como Bellas Artes de la Línea 8, permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y San Juan… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025

¿Cuándo abrirán las estaciones de la Línea 2 y 8 del Metro CDMX?

De acuerdo con el anuncio del mismo Metro CDMX , el cierre de estas estaciones es provisional y se mantendrá a lo largo de las próximas horas por las movilizaciones que se tienen previstas en la capital del país este sábado 15 de noviembre.

Se prevé que la apertura de estos andenes del Sistema de Transporte Colectivo, se pueda dar hasta después de que terminen las marchas y manifestaciones previstas en diversos puntos de la CDMX.

¿Por qué anunciaron el cierre de estaciones en el Metro CDMX?

Como bien se mencionó anteriormente, la suspensión de servicio en estas tres estaciones del Metro de la Ciudad de México se da por motivos de seguridad derivado de las marchas previstas durante la mañana y tarde de este sábado 15 de noviembre.

