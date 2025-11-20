Anuncian cierre de 3 estaciones del Metro CDMX; alternativas

El Metro es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX pues te permite recorrer la ciudad a lo largo y ancho; sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció el cierre de tres estaciones en dos líneas por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Cierre de estaciones del Metro CDMX

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, la estación Garibaldi de las líneas 8 y B estará cerrada hasta nuevo aviso. Además, se sugiere usar como alternativa Lagunilla de la línea B, Guerrero de la línea 3 o Bellas Artes de las líneas 2 y 8.

También estarán cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la línea 2. Si te vas a dirigir a la zona centro, las alternativas son Pino Suárez de la línea 1 y 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y 8.

#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez (L1 y L2), San Juan de Letrán (L8) y Bellas Artes (L2 y L8).

Horario del Metro CDMX

El Metro ofrece servicio de lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas; los sábado de las 06:00 a las 00:00 horas y los domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas.

Para ingresar al Metro es indispensable contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada que tiene un precio de 15 pesos y se puede adquirir en las taquillas o máquinas. Además, se puede recargar saldo desde el teléfono a través de la APP CDMX o Mercado Pago. Solo debes seleccionar recarga de transporte, colocar tu tarjeta en la parte de atrás del teléfono, seleccionar el monto y la forma de pago, volver a colocar la tarjeta y listo.

