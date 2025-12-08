Cambios, multa y todos los detalles del Hoy No Circula este lunes 8 de diciembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que el programa del Hoy No Circula sigue activo este mes de diciembre en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.

El Hoy No Circula del 8 de diciembre

Para el inicio de semana, los autos que cumplan con las siguientes categorías deberán quedarse en casa:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

El horario del Hoy No Circula comienza a las 05:00 am y termina a las 10:00 pm, por lo que será muy complicado evitarlo .

Los autos que se salvan del Hoy No Circula tras el cambio en Edomex

Es así que todos los autos con placas extranjeras o con permisos de importación temporal vigente quedarán libres del programa Hoy No Circula y podrán manejar por el Edomex durante diciembre sin la preocupación de ser detendios por este motivo.

Con esto, sin importar el holograma de verificación o el engomado del auto, los vehículos con placas extranjeras podrán circular en la entidad. La lista completa de autos exentos del Hoy No Circula en Edomex ahora es:

Autos eléctricos

Autos híbridos

Auto con holograma 0 y 00

Transporte público y servicios de emergencia

Unidades con permiso para personas con discapacidad

Unidades con placas extranjeras

Unidades con placas de importación temporal vigente

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), las personas que no respeten el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Asimismo, destaca que la policía de tránsito está completamente facultada en remitir al vehículo infractor al corralón, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente a la multa emitida por los oficiales.

