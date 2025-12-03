¡Adiós torniquetes! Así funcionan las nuevas puertas automáticas del Metro CDMX

¿Ya viste las puertas automáticas del Metro CDMX ? El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la modernización en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que mejorará la movilidad de los usuarios.

Desde el 28 de noviembre de 2025, los usuarios de la estación Tasqueña ya pueden ingresar a través de estas nuevas puertas automáticas que suplen a los antiguos torniquetes. Te contamos por qué se realizó este cambio y cómo deberás usarlas.

Estrenan puertas automáticas en el Metro Tasqueña

A través de su cuenta de X, el director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, anunció que ya comenzó a realizarse la modernización de los accesos de las estaciones del metro, siendo la estación Tasqueña la primera beneficiada.

Bajo la dirección de @AdrianRubalcava. se iniciaron en Tasqueña la sustitución de los torniquetes tradicionales por nuevas puertas con mejor diseño para facilitar el acceso y salida de personas con discapacidad y de talla baja, lo cual es un compromiso de la jefatura de gobierno…

Los torniquetes de empuje se sustituyeron por puertas automáticas tipo flapper gate, que permiten agilizar el acceso y la salida, también para personas con discapacidad y de talla baja. Pero, ¿cómo funcionan las puertas automáticas del Metro? Te contamos.

¿Cómo funcionan las puertas automáticas que suplen a los torniquetes?

De ahora en adelante cuando vayas a ingresar al Metro de la CDMX es importante que consideres que debes de cambiar tu forma de interactuar con los accesos. Es decir, en vez de pasar la tarjeta de Movilidad y empujar hacia adelante, deberás de seguir estos pasos:

Pasar la tarjeta del Metro por el validador

por el validador Esperar a que las puertas se abran automáticamente y pasar

OJO: Es importante que tomes en cuenta que no es necesario empujar las puertas, por el contrario, esta acción podría dañarlas.

La intención del gobierno de la CDMX con este cambio de accesos en el Metro es eliminar las pequeñas aglomeraciones que sucedían en los torniquetes. De esta manera, los ciudadanos podrán ingresar de manera más cómoda, rápida, eficiente e inclusiva.

Así que ya lo sabes, la próxima vez ya no dirás “nos vemos en los torniquetes”, porque muy pronto serán sustituidos por las nuevas puertas automáticas.

