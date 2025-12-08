Lunes de bloqueos en CDMX: calles cerradas y alternativas viales hoy 8 de diciembre

Después del fin de semana de relajación las calles volverán a colapsar con bloqueos y manifestaciones hoy lunes 8 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) porque se esperan movilizaciones sobre todo en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán a partir de las 8:00 de la mañana.

A los bloqueos se unirán los accidentes en calles y avenidas importantes que desplazará a los servicios de emergencia e impedirán el paso de los conductores. Es por ello que en adn Noticias te decimos cués son las vialidades afectadas este comienzo de semana.

Agricultores continúan bloqueos en carreteras; se oponen a la Ley de Aguas Nacionales [VIDEO] Bloqueos y una caravana agrícola avanzan hacia la CDMX para rechazar la reforma hídrica, mientras campesinos llegan a San Lázaro y persisten afectaciones viales.

Marcha del Movimiento Estudiantil

El Movimiento Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco del IPN realizará una marcha a las 8:00 de la mañana. Saldrá de la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro para exigir al director la destitución del titular de la sede ya que argumentan que hay una gestión incompetente, marcada por la negligencia, desvío de recursos y un subdirector interino que controla indebidamente las decisiones.

Caravana de mujeres emprendedoras del transporte

A las 8:00 de la mañana, integrantes de la Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transportes saldrán de la estación Indios Verdes de la línea 3 del Metro CDMX rumbo a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se ubica sobre Avenida Insurgentes Sur No.3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.

Exigen el cese de los presuntos actos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción atribuidos a personal de la Secretaría Anticorrupción, señalamientos respecto de los cuales se afirma haber sido afectados durante los últimos 25 años.

Otros bloqueos en la CDMX este lunes

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial se manifestará a las 8:00 de la mañana en el órgano de Administración Judicial, que se encuentra sobre Avenida Revolución No.1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Exige la indemnización prevista en el Artículo Décimo Transitorio con salario integrado, entre otras cosas.

A las 10:00 horas, familiares y amigos de un detenido en Michoacán protestarán en la representación del estado en la CDMX, en exigencia de que lo liberen de manera inmediata. Aseguran que lo detuvieron al manifestarse en contra del asesinato del alcalde Carlos Manzo , en Uruapan.

Reducción de carriles

Hay afectaciones en la circulación por obras de mantenimiento en Eje 1 Poniente entre Avenida Álvaro Obregón y Eje 2 Sur, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

#PrecauciónVial | Afectada la circulación por obras de mantenimiento en Eje 1 Poniente entre Av. Álvaro Obregón y Eje 2 Sur. pic.twitter.com/D2xYcqKonV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 8, 2025

