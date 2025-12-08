La inversión térmica llega a CDMX; el fenómeno silencioso que aumenta la contaminación en invierno

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este lunes 8 de diciembre con lluvias ligeras en varias alcaldías, un escenario poco común a inicios de la temporada invernal pero que coincidió con un fenómeno que preocupa cada año: la inversión térmica .

Aunque la lluvia suele ayudar a dispersar contaminantes, desde la noche del domingo y durante las primeras horas del día persistió una capa de inversión capaz de retener partículas nocivas cerca del suelo, complicando la calidad del aire en la zona metropolitana.

¿Qué es la inversión térmica y por qué afecta más en invierno?

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la inversión térmica ocurre cuando una masa de aire caliente se sitúa encima de aire frío cercano a la superficie, impidiendo la circulación vertical natural.

Esto evita que los contaminantes se diluyan y provoca que se concentren a nivel de calle.

La inversión detectada el domingo 7 de diciembre se ubicó alrededor de los dos mil 292 metros de altura. Autoridades ambientales advirtieron que, aunque las lluvias matutinas de este lunes apoyaron ligeramente la dispersión, el fenómeno podría persistir durante las primeras horas, elevando los niveles de partículas PM2.5, PM10 y ozono.

¿Por qué ocurre más en invierno?

En otoño e invierno , los días más cortos reducen el calentamiento solar y favorecen que el aire frío quede atrapado más tiempo en la superficie. A ello se suma el efecto “isla de calor” en una ciudad altamente urbanizada: el asfalto y el cemento absorben calor durante el día y lo liberan rápidamente por la noche.

Expertos como Ricardo Torres Jardón , del Centro de Ciencias de la Atmósfera, explican que este mecanismo aumenta la probabilidad de invertir la temperatura durante la madrugada, justo cuando la movilidad comienza a incrementarse y la emisión vehicular se intensifica.

Impacto en la salud y riesgo de contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigilancia constante, pues una inversión prolongada puede detonar una Fase 1 de contingencia ambiental, especialmente si después del mediodía aumentan los niveles de ozono.

Respirar aire contaminado puede agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como afectar a niños, adultos mayores y personas con asma o EPOC.

Es importante mencionar que la mañana de este lunes 8 de diciembre, la calidad de aire es buena en la Ciudad de México y la mayor parte del Valle de México; sin embargo, el monitoreo debe de ser constante.

Recomendaciones para este lunes

Pese a que la calidad de aire es aceptable, en caso de que aumente la inversión térmica, el Sistema de Monitoreo Atmosférico recomienda:



Evitar actividades físicas al aire libre durante las primeras horas del día

durante las primeras horas del día Usar cubrebocas si hay irritación o molestias respiratorias

Estar atentos a posibles restricciones vehiculares adicionales, como un eventual Doble Hoy No Circula

Mantener cerradas puertas y ventanas si aumentan los niveles de contaminación

Aunque la lluvia de esta mañana ofreció un respiro temporal, las autoridades mantienen vigilancia constante ante el riesgo de que la estabilidad atmosférica favorezca nuevas acumulaciones de contaminantes en las próximas horas.

