Camiones de primera clase, kits y playeras para acarreados de Morena

Llenar el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del mensaje de la presidenta por los 7 años de la 4T tuvo un gran costo para Morena, ya que el partido se encargó de todo para que fueran los acarreados . Desde el transporte de primera clase, hasta kits con comida y lonas.

Desde muy temprano, los camiones con acarreados llegaron a las calles cercanas al Monumento a la Revolución. No importó el tiempo que necesitaron para estar ahí, pues algunos hicieron de 15 hasta 30 horas en carretera para tomar pase de lista.

Camiones de primera clase

Los acarreados llegaron al Monumento de la Revolución en camiones de primera clase y en parte frontal de cada uno de ellos se encontraba el nombre del líder con el objetivo de que quede claro quién cumplió con su cuota de gente.

Kits del acarreo

Después de varias horas de estar en carretera es normal tener hambre y esta cuestión también estaba resuelta, ya que los kits fueron entregados a los asistentes al bajar del autobús. Estos contenían unas papas, agua, una torta y un chocolate. Algunos también tenían una gorra y una playera, es decir un valor aproximado de 200 pesos por cada paquete que fue dado a miles de personas.

Los asistentes tampoco tuvieron que preocuparse por hacer sus banderines y lonas porque cuando llegaron al Zócalo se las dieron, los acarreados solo tuvieron que caminar y sostenerlas.

