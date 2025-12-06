inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Calles cerradas por bloqueos, marchas y evento de Morena en CDMX hoy

Si quieres evitar quedarte varado en el tráfico, te decimos qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos, marchas y rodadas que se realizarán en CDMX.

Bloqueos en CDMX
Iván Aldama | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy sábado 6 de diciembre habrá bloqueos , rodadas y movilizaciones sociales en diversas alcaldías por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

¿En dónde habrá bloqueos y marchas hoy en CDMX?

Simpatizantes y militantes del partido Morena llevarán a cabo movilizaciones sociales en:

  • 07:00 horas en Palacio de Bellas Artes rumbo al Zócalo capitalino
  • 08:00 horas en la Torre del Caballito; Parque Santos Degollado en Av. Independencia y José María Marroquí, colonia Centro; Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino
  • 09:00 horas en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino

Durante el día habrá afectaciones en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo por cierres en: 

  • Carretera México-Pachuca
  • Carretera México-Cuernavaca
  • Carretera México-Puebla
  • Carretera México-Toluca
  • Carretera México-Querétaro

Además, se llevarán a cabo movilizaciones sociales de diversos colectivos en:

08:30 horas en Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

11:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50 , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

12:00 horas en Centro Artístico y Cultural“Kantón 17” ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 17, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc

13:00 horas en Chedraui Cuajimalpa Av. José María Castorena No. 316, colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa y en la Embajada de los Estados Unidos de América ubicada Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo

15:00 horas en Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache” ubicado en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Fotocívicas y multas
También te puede interesar:

Así puedes consultar tus fotocívicas y multas de tránsito en CDMX 2025 y consecuencias de no pagarlas

Acumular fotocívicas y multas puede ser un problema para los automovilistas, que puede generar sanciones económicas que afectan seriamente al bolsillo.

Ciudad
Ver nota

Rodadas en CDMX este sábado

08:00 horas en Alimentos y Miscelánea “Del Barrio desde 1992” ubicada en Sabino 5, Manzana F, Lote 8, colonia San Fernando, alcaldía Tlalpan

08:30 horas en Centro Cultural Futurama , ubicado en Cerrada de Otavalo No. 15, colonia Lindavista con destino al Cerro de Zacatenco, Popayán No. 17, colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero

19:30 horas en el Embarcadero “Fernando Celada” ubicado en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco

¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX

[VIDEO] Si tienes fotocívicas puedes recuperar tus puntos de la licencia cuidando y paseando perros del Centro de Transferencia Canina de CDMX y hasta podrías terminar adoptando a un lomito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Bloqueos hoy
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx