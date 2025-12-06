Calles cerradas por bloqueos, marchas y evento de Morena en CDMX hoy
Si quieres evitar quedarte varado en el tráfico, te decimos qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos, marchas y rodadas que se realizarán en CDMX.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy sábado 6 de diciembre habrá bloqueos , rodadas y movilizaciones sociales en diversas alcaldías por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿En dónde habrá bloqueos y marchas hoy en CDMX?
Simpatizantes y militantes del partido Morena llevarán a cabo movilizaciones sociales en:
- 07:00 horas en Palacio de Bellas Artes rumbo al Zócalo capitalino
- 08:00 horas en la Torre del Caballito; Parque Santos Degollado en Av. Independencia y José María Marroquí, colonia Centro; Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino
- 09:00 horas en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino
Durante el día habrá afectaciones en las
alcaldías
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo por cierres en:
- Carretera México-Pachuca
- Carretera México-Cuernavaca
- Carretera México-Puebla
- Carretera México-Toluca
- Carretera México-Querétaro
Además, se llevarán a cabo movilizaciones sociales de diversos colectivos en:
08:30 horas en Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
11:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50 , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
12:00 horas en Centro Artístico y Cultural“Kantón 17” ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 17, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc
13:00 horas en Chedraui Cuajimalpa Av. José María Castorena No. 316, colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa y en la Embajada de los Estados Unidos de América ubicada Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo
15:00 horas en Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo “Okupache” ubicado en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
Así puedes consultar tus fotocívicas y multas de tránsito en CDMX 2025 y consecuencias de no pagarlas
Acumular fotocívicas y multas puede ser un problema para los automovilistas, que puede generar sanciones económicas que afectan seriamente al bolsillo.
Rodadas en CDMX este sábado
08:00 horas en Alimentos y Miscelánea “Del Barrio desde 1992” ubicada en Sabino 5, Manzana F, Lote 8, colonia San Fernando, alcaldía Tlalpan
08:30 horas en Centro Cultural Futurama , ubicado en Cerrada de Otavalo No. 15, colonia Lindavista con destino al Cerro de Zacatenco, Popayán No. 17, colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero
19:30 horas en el Embarcadero “Fernando Celada” ubicado en Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco
¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.