Caos en el Metro CDMX; activan servicio provisional en la Línea A por fallas eléctricas

El director del Metro CDMX informó que el servicio es provisional en tres tramos diferentes de la Línea A; falla eléctrica deja a decenas de afectados.

Línea A
Pablo Castorena | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

Durante la tarde de este miércoles 3 de diciembre y en plena hora pico, se reportó que la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX) comenzó a presentar fallas eléctricas en las vías, por lo cual las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informaron sobre el cierre de algunas estaciones y el inicio del servicio provisional.

Fue el mismo director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, quien señaló que de momento personal especializado continúa trabajando en la Línea A para restablecer el servicio en su totalidad, esto en medio del caos que se ha generado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

¿De dónde a dónde da servicio la Línea A del Metro CDMX?

Según con la información emitida por las autoridades del STC, el servicio provisional en la Línea A se está brindando de la siguiente manera:

  • Servicio Provisional 1: Pantitlán - Guelatao
  • Unidades de la RTP: Guelatao - Santa Marta
  • Servicio Provisional 2: Santa Marta - La Paz

CDMX
Metro CDMX
Autor / Redactor

Yael Toribio

francisco.toribio@tvazteca.com.mx