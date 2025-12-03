Caos en el Metro CDMX; activan servicio provisional en la Línea A por fallas eléctricas

Durante la tarde de este miércoles 3 de diciembre y en plena hora pico, se reportó que la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX) comenzó a presentar fallas eléctricas en las vías, por lo cual las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informaron sobre el cierre de algunas estaciones y el inicio del servicio provisional.

Fue el mismo director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, quien señaló que de momento personal especializado continúa trabajando en la Línea A para restablecer el servicio en su totalidad, esto en medio del caos que se ha generado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

¿De dónde a dónde da servicio la Línea A del Metro CDMX?

Según con la información emitida por las autoridades del STC, el servicio provisional en la Línea A se está brindando de la siguiente manera:

Servicio Provisional 1: Pantitlán - Guelatao

Unidades de la RTP: Guelatao - Santa Marta

Servicio Provisional 2: Santa Marta - La Paz

