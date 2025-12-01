Será lunes de marchas y bloqueos en CDMX, alternativas viales

El mes de diciembre comenzará con complicaciones viales por marchas y bloqueos por parte de pacientes, aviadores, jubilados y colectivos en diferentes calles de la Ciudad de México (CDMX).

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México [VIDEO] Agricultores mexicanos intensifican bloqueos viales en 20 estados por reclamos urgentes, el fin a importaciones y apoyo contra crisis agrícola.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Marcha del Centro Cultural Indígena de la CDMX

A las 9:00 de la mañana, integrantes del Centro Cultural Indígena de la Ciudad de México realizarán una marcha de la estación Pino Suárez, de la Líneas 1 y 2 del Metro CDMX, rumbo al Zócalo.

Realizarán una marcha denominada "Por la Vivienda" con la finalidad de exigir agilidad en los trámites e igualdad en la asignación de programas de vivienda, así como se respeten y garantices los acuerdos obtenidos en las reuniones con las autoridades capitalinas.

Marcha de pacientes y activistas con VIH/SIDA

A las 19:00 horas, pacientes y activistas con VIH/ SIDA realizarán una marcha pacífica en honor a las personas que padecen esta enfermedad y a quienes han perecido por ella. La movilización saldrá del Ángel de la Independencia y llegará al Monumento a la Revolución.

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México

A las 10:00 de la mañana, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México se manifestará en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicado en Avenida Universidad No.1738, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán.

Realizarán una protesta con el lema "Picketing" con la finalidad de exhortar a las autoridades federales una mejor condición laboral, respeto a su profesión, así como el descontento por la contratación de pilotos aviadores y sobrecargos extranjeros.

Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México

A las 11:30 de la mañana, el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México realizarán un evento en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, ubicado en Avenida Niños Héroes No.130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de generar empatía y acompañamiento a los familiares que atraviesan por un caso de desaparición forzada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

