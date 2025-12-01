Será lunes de marchas y bloqueos en CDMX, alternativas viales
Pacientes, aviadores y colectivos saldrán a las calles por vivienda, derechos laborales y memoria; estos son los puntos de concentración y cierres por bloqueos desde las 9:00 horas.
El mes de diciembre comenzará con complicaciones viales por marchas y bloqueos por parte de pacientes, aviadores, jubilados y colectivos en diferentes calles de la Ciudad de México (CDMX).
Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México
Marcha del Centro Cultural Indígena de la CDMX
A las 9:00 de la mañana, integrantes del Centro Cultural Indígena de la Ciudad de México realizarán una marcha de la estación Pino Suárez, de la Líneas 1 y 2 del Metro CDMX, rumbo al Zócalo.
Realizarán una marcha denominada "Por la Vivienda" con la finalidad de exigir agilidad en los trámites e igualdad en la asignación de programas de vivienda, así como se respeten y garantices los acuerdos obtenidos en las reuniones con las autoridades capitalinas.
Marcha de pacientes y activistas con VIH/SIDA
A las 19:00 horas, pacientes y activistas con VIH/ SIDA realizarán una marcha pacífica en honor a las personas que padecen esta enfermedad y a quienes han perecido por ella. La movilización saldrá del Ángel de la Independencia y llegará al Monumento a la Revolución.
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México
A las 10:00 de la mañana, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México se manifestará en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicado en Avenida Universidad No.1738, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán.
Realizarán una protesta con el lema "Picketing" con la finalidad de exhortar a las autoridades federales una mejor condición laboral, respeto a su profesión, así como el descontento por la contratación de pilotos aviadores y sobrecargos extranjeros.
Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México
A las 11:30 de la mañana, el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México realizarán un evento en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, ubicado en Avenida Niños Héroes No.130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de generar empatía y acompañamiento a los familiares que atraviesan por un caso de desaparición forzada.
