EN IMÁGENES: Así se vivió el Desfile de Día de Muertos 2025 en la CDMX
Miles de personas se dieron cita en calles aledañas al Centro Histórico de la CDMX para disfrutar de una edición más del Desfile de Día de Muertos.
Este sábado 1° de noviembre, las calles del primer cuadro de la Ciudad de México se llenaron de colores, flores y ambiente de fiesta con el paso de los contingentes del Desfile de Día de Muertos 2025 que entre catrinas, carros alegóricos, música y baile avanzaron desde la Puerta de los Leones hasta la plancha del Zócalo Capitalino.
Fueron miles de personas las que desde muy temprano esperaron pacientemente a que el Desfile de Día de Muertos pasara gente a ellos y disfrutar de lo que hoy se ha convertido en una tradición que este año cumple 9 años y que en la edición del 2025 hace honor a los 700 años de la Fundación de Tenochtitlán. Se instauró por primera vez por Miguel Ángel Mancera, quien era jefe de Gobierno de la CDMX en aquel ya lejano 2016.
Tradición del Gran Desfile de Día de Muertos
Fue la escena inicial de 007: Spectre, película protagonizada por el actor británico Daniel Craig que inspiró el Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. El famoso agente secreto despertaba en un hotel la mañana de la celebración en el centro de la ciudad, cuando vestido de catrín inicia una persecución entre calaveras monumentales, catrinas y flores de cempasúchil.
La película se estrenó el 2 de noviembre de 2015 en México y tomó el concepto de esta tradición tan especial para los mexicanos para plasmarla en una de las entregas más vistas de 007. A un año del estreno y de que se haya grabado aquella secuencia en México, el Gobierno de la Ciudad de México encomendó a la Secretaría de Cultura para organizar el primer gran desfile que al día de hoy convoca a más de 400 medios de comunicación de todo el mundo para darle cobertura a un evento que también invita a las nuevas generaciones a conservar las tradiciones de nuestro país.
Con el desfile del Día de Muertos esta tradición tan especial para los mexicanos ha llegado a varios lugares del mundo inspirando más películas y documentales que han puesto a esta celebración como una de las más emblemáticas e importantes a nivel internacional.
Galería del Desfile de Día de Muertos
Si no pudiste asistir a este magno evento, en adn Noticias te mostramos cómo fue:
Fotos del Desfile de Día de MuertosEl espectáculo masivo tuvo carros alegóricos, danzantes, comparsas, colectivos culturales y artistas invitados como El Haragán y Pato Machete de La Maldita Vecindad.Hakbar Juárez/adn Noticias
Actividades de Día de Muertos
La CDMX se llenó de color, música y tradición con una programación especial para celebrar el Día de Muertos. Desde el Gran Desfile hasta talleres, ofrendas monumentales y festivales culturales, las actividades se extienden por toda la capital, siendo gratuitas y accesibles para toda la familia.
Fotos del Desfile de Día de MuertosEste Día de Muertos, la capital mexicana se convirtió una vez más en un gran altar viviente, donde la cultura, la memoria y la alegría rindieron tributo a quienes ya no están.Hakbar Juárez/adn Noticias
El evento central fue el Gran Desfile de Día de Muertos, que inició en Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. El recorrido avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde una multitud celebró entre carros alegóricos, danzantes, catrinas y comparsas. Entre los invitados especiales destacaron El Haragán y Pato Machete de La Maldita Vecindad, en un espectáculo que fusionó arte, música y memoria.
Además del desfile, otras actividades destacadas fueron:
- Megaofrenda del Zócalo: Dedicada a Tonantzin y a las diosas mesoamericanas, abierta todo el día
- Noche del Axolotl en la Casa Jaime Sabines (San Ángel): Presentaciones de teatro, danza, cine y música en vivo de 12:00 a 20:00 horas
- Mega Clase de Baile “Me Muero por Bailar”: En el Zócalo a las 17:00 horas, ideal para moverse al ritmo de catrinas y catrines
- Ofrenda “Íconos Mexicanos” y Festival de Brujas: En el Bosque de San Juan de Aragón, con altares, cine al aire libre y actividades familiares
- Festival Internacional de Día de Muertos (FIDDEM) en Tláhuac, con conciertos y celebraciones tradicionales durante todo el fin de semana
- Taller de Cartonería “Catrinas Chilangas” para adultos mayores, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a las 12:30 horas (cupo limitado)
