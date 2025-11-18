OFICIAL: Clara Brugada anuncia ampliación del trámite de la licencia de conducir permanente

La tarde de este martes 18 de noviembre de 2025 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer de manera oficial que el trámite de la licencia de conducir permanente en la capital del país será ampliado y todo aquel que desee podrá obtener este documento que se ha convertido en uno de los más codiciados por la ciudadanía.

¿Hasta cuándo se podrá tramitar la licencia de conducir permanente?

En conferencia de prensa, Clara Brugada confirmó que el trámite de la licencia de conducir permanente se podrá llevar a cabo durante todo el 2026 en la Ciudad de México.

Con esto se amplía el periodo que terminaba el 31 de diciembre del presente año lo que estaba provocando filas de hasta 8 horas en los diferentes módulos donde se puede hacer este trámite.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente y quiénes pueden sacarla?

El trámite de la licencia de conducir permanente en CDMX y Edomex tiene un costo de $1,500 pesos y las personas que pueden obtenerla son las siguientes:

Personas que buscan por primera vez la licencia

Personas con domicilio en el Estado de México o Ciudad de México, y no cuentan con antecedente de licencia expedida en la CDMX

Para poder obtener la licencia de conducir permanente debes seguir los siguientes pasos:

Haz tu cita en la página https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Presenta tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Muestra comprobante de domicilio y el pago de derechos

Espera a que te entreguen tu licencia de conducir permanente y listo

