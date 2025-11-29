inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Es quinto sábado de mes y estos son los autos afectados por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La CAMe señala que por ser el quinto sábado de noviembre, algunos autos podrán evitar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; multas y horarios en los que aplica.

Como aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
Getty Images
Actualizado el 29 noviembre 2025 08:07hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Yael Toribio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer que por ser el quinto sábado de noviembre de este 2025, el programa Hoy No Circula reduce sus restricciones a automovilistas afectando únicamente a los vehículos que cuenten con holograma de verificación 2.

A través de su informe diario publicado en sus redes sociales, las autoridades capitalinas señalaron que todos los vehículos con holograma de verificación 1, sin importar el color de engomado y terminación de placa, sí podrán circular tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Multas por el Hoy No Circula

De acuerdo con el reglamento de tránsito, no respetar el Hoy No Circula puede provocar que se apliquen multas y sanciones a los conductores, los cuales deberán pagar entre 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor.

Los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), están facultados para remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa.

Multas en CDMX en autos con placas foraneas
También te puede interesar:

Sanciones que aplican y pasos para saber si un auto con placas foráneas tiene infracciones en CDMX

Los autos con placas foráneas no están exentos a multas y sanciones dentro de la CDMX; autoridades de tránsito pueden remover matrículas y mucho más.

Trámites
Ver nota

Autos exentos al Hoy No Circula

A pesar de las restricciones que habrá para los vehículos con holograma de verificación 2, es importante señalar que un sector de la población está exento a este programa tanto en la CDMX como en el Edomex, estos son:

  • Vehículos eléctricos
  • Vehículos híbridos
  • Vehículos con holograma de verificación 0, 00 y 1
  • Motos

Usuarios se quejan por el mal servicio en el transporte pese aumento

[VIDEO] Con el aumento debería haber una mejora en las unidades y el servicio; sin embargo, los usuarios se quejan de que sigue el mal servicio.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Dentro del Edomex, los municipios que deberán cumplir con el Hoy No Circula de este sábado 29 de noviembre son los siguientes:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

CDMX
Hoy no circula
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Yael Toribio

francisco.toribio@tvazteca.com.mx