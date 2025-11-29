Es quinto sábado de mes y estos son los autos afectados por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
La CAMe señala que por ser el quinto sábado de noviembre, algunos autos podrán evitar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex; multas y horarios en los que aplica.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer que por ser el quinto sábado de noviembre de este 2025, el programa Hoy No Circula reduce sus restricciones a automovilistas afectando únicamente a los vehículos que cuenten con holograma de verificación 2.
A través de su informe diario publicado en sus redes sociales, las autoridades capitalinas señalaron que todos los vehículos con holograma de verificación 1, sin importar el color de engomado y terminación de placa, sí podrán circular tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).
El #HoyNoCircula de hoy 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 29 𝐝𝐞 noviembre para la #ZMVM es para:— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 29, 2025
🚫Vehículos con 𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝟮.
✅𝗘𝘅𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀: vehículos eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1.
🍃#CuidemosElAireQueRespiramos
Multas por el Hoy No Circula
De acuerdo con el reglamento de tránsito, no respetar el Hoy No Circula puede provocar que se apliquen multas y sanciones a los conductores, los cuales deberán pagar entre 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida por el conductor.
Los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), están facultados para remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa.
Autos exentos al Hoy No Circula
A pesar de las restricciones que habrá para los vehículos con holograma de verificación 2, es importante señalar que un sector de la población está exento a este programa tanto en la CDMX como en el Edomex, estos son:
- Vehículos eléctricos
- Vehículos híbridos
- Vehículos con holograma de verificación 0, 00 y 1
- Motos
Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula
Dentro del Edomex, los municipios que deberán cumplir con el Hoy No Circula de este sábado 29 de noviembre son los siguientes:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
