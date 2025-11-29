VIDEO: Grupo de farderos golpean a policías de seguridad en tienda de autoservicio en la Cuauhtémoc

En las últimas horas se comenzó a hacer tendencia el video que muestra a un grupo de farderos golpeando a varios policías de seguridad de un Walmart ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, esto luego de que fueran descubiertos realizando los atracos a la tienda de autoservicio.

Dentro de la grabación que se comenzó a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, se aprecia a tres de los farderos atacando e insultando a los guardias de seguridad, los cuales fueron auxiliados por los empleados de la tienda.

Farderos operan como grupos delincuenciales; CDMX y Edomex son los más afectados [VIDEO] Los farderos operan como grupos delincuenciales, ya que cuentan con varios miembros y planean el robo de los artículos; la CDMX, Edomex, Nuevo León y Jalisco son los estados más afectados.

Video de los farderos golpeando a guardias de seguridad

La grabación de menos de un minuto, revela el rostro de tres de los delincuentes que están golpeando a uno de los guardias de seguridad del Walmart. Es un lapso de cinco segundos, que uno de éstos sujetos golpeó con el puño y a patadas la cabeza de uno de los oficiales, el cual simplemente buscó cómo protegerse.

Al fondo de la grabación, se ve a otro de los farderos que viste una chamarra y gorra color negro, lanzando golpes contra otro de los guardias de seguridad, esto al mismo tiempo que una mujer lanzaba insultos y ofensas al personal de la tienda de auto servicio.

Fue tras una serie de insultos y golpes, que los tres delincuentes salieron de la escena para huir con rumbo desconocido, motivo por el cual se implementó la búsqueda de los mismos criminales.

🟥 “¡CHINGAS A TU MADRE, CULERO!”

La mujer que grita y los hombres que golpean a los guardias forman parte de un grupo de farderos.



Intentaban robar en un @WalmartMexico de @AlcCuauhtemocMx; al ser descubiertos, reaccionaron con violencia y agresiones.



La @SSC_CDMX los detuvo…… pic.twitter.com/j2qjR6isbk — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 29, 2025

Denuncian que farderos son liberados a las horas de ser detenidos

Luego de que esta grabación se comenzara a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, decenas de usuarios señalaron que estos grupos criminales siguen operando a pesar de ser detenidos en pleno acto de robo o tras las investigaciones correspondientes.

Algunos de ellos, aseguran que los mismos criminales son liberados a las pocas de ser detenidos, esto a pesar de contar con las evidencias y denuncias correspondientes por sus delitos .

¿En qué zonas operan los farderos en CDMX?

Es importante mencionar que los farderos suelen operar en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), pues se les ha visto robando tiendas de autoservicio en las alcaldías Venustiano Carranza, Coyoacán, Gustavo A. Madero y la misma Cuauhtémoc.

