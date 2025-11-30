¡Héroe! Policía salva a bebé que se ahogaba con una hoja de árbol en CDMX

Un elemento de la Policía de la Ciudad de México (CDMX) salvó a una bebé que se ahogaba con la hoja de un árbol en la alcaldía Cuauhtémoc después de que le realizara la maniobra OVACE, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El incidente se registró el sábado 29 de noviembre sobre la calle Venustiano Carranza, de la colonia Centro Histórico cuando la madre se acercó a varios policías que realizaban actividades de seguridad en las inmediaciones del Zócalo.

¿Cómo le salvó la vida el policía a la bebé?

La mujer de 33 años se acercó a los elementos y dijo que su bebé de cinco meses tenía dificultades para respirar, por lo que un policía aplicó sus conocimientos en primeros auxilios y usó la maniobra de OVACE, con lo que logró que la pequeña expulsara una hoja de árbol que tenía atorada.

Para valorar la salud de la bebé al lugar también llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes aseguraron que la niña estaba estable. De igual manera le hicieron algunas recomendaciones a la madre.

¿En qué consiste la maniobra OVACE?

OVACE se refiere a la Obstrucción de la Vía Aérea (OVACE), un atragantamiento que consiste en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que puede ser desde alimento hasta cualquier objeto sólido como juguetes.

Para salvar la vida de un bebé se siguen los siguientes pasos:

Sostenga a la o el bebé en su antebrazo sosteniendo su cabeza con la palma

extendida, permitiendo que la boca y nariz queden liberadas

Con el talón de la mano de cinco palmadas entre los omóplatos

Gire a la o el bebé y vea si expulso el objeto, proporcione cinco compresiones en el pecho

Repita la maniobra, si el objeto no sale, ponga a la o el bebé en una superficie firme e inicie maniobras de reanimación cardiopulmonar

Muertes por asfixia en México

En México la asfixia es la segunda causa de muerte por accidente y los más propensos a tenerla son los más pequeños porque aún no tienen la habilidad para morder y masticar mejor por el tamaño del diámetro de su vía aérea.

