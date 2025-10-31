inklusion.png Sitio accesible
Padres de familia y docentes de Grupo Educativo Kent denuncian a grupo de choque por amenazas y lesiones

Personal del Grupo Educativo Kent recibió señalamientos de agresiones sexuales contra menores sin evidencias oficiales; denunciaron amenazas en su contra.

Publicado por: Yael Toribio

  • El caso de la supuesta agresión sexual ocurrió en diciembre de 2023
  • Personal de la SEP y autoridades capitalinas realizaron las investigaciones para esclarecer los hechos
  • No se encontraron indicios de agresiones sexuales contra una menor de edad
  • Personal del Grupo Educativo Kent denuncian amenazas en su contra
CDMX
