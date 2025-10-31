Padres de familia y docentes de Grupo Educativo Kent denuncian a grupo de choque por amenazas y lesiones
Personal del Grupo Educativo Kent recibió señalamientos de agresiones sexuales contra menores sin evidencias oficiales; denunciaron amenazas en su contra.
Publicado por: Yael Toribio
- El caso de la supuesta agresión sexual ocurrió en diciembre de 2023
- Personal de la SEP y autoridades capitalinas realizaron las investigaciones para esclarecer los hechos
- No se encontraron indicios de agresiones sexuales contra una menor de edad
- Personal del Grupo Educativo Kent denuncian amenazas en su contra