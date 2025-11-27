Metrobús confirma cierre de la Línea 1 en diciembre; fechas EXACTAS y estaciones afectadas

Luego del anuncio del cierre de estaciones en la Línea 2 y 5, el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) anunció que durante la primera quincena de diciembre habrá el cierre de hasta 19 paraderos de la Línea 1 por motivos de trabajos de mantenimiento en los andenes y otras zonas.

A través de un comunicado emitido por las autoridades del Metrobús, se informó que los cierres de estaciones serán de manera escalonada entre los andenes de Ciudad de los Deportes y Nápoles.

Estaciones de la Línea 1 del Metrobús que cerrarán en diciembre

Más allá del cierre de las estaciones Nápoles y Ciudad de los Deportes de la Línea 1, el Metrobús anunció que los cierres escalonados también aplicarán para los paraderos de La Raza, El Chopo, Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel González, Reforma, José María Velasco, La Joya, Olivo y La Bombilla.

La segunda parte de los cierres, aplicará para las estaciones de Buenavista II, Hamburgo, Altavista, Parque Hundido, Durango, Chilpancingo, Sonora y la misma de CD. de los Deportes.

Fechas exactas del cierre de estaciones del Metrobús en diciembre

Como bien se mencionó anteriormente, el cierre de estaciones de la Línea 1 del Metrobús ocurrirá de manera escalonada y en conformidad con las siguientes fechas:

Nápoles el 1 y 2 de diciembre

La Raza el 2 y 3 de diciembre

El Chopo el 2 y 3 de diciembre

Colonia del Valle el 3 y 4 de diciembre

Teatro de los Insurgentes el 3 y 4 de diciembre

Manuel González el 4 y 5 de diciembre

Reforma el 4 y 5 de diciembre

José María Velasco el 5 y 6 de diciembre

La Joya el 5 y 6 de diciembre

Olivo el 8 y 9 de diciembre

La Bombilla el 8 y 9 de diciembre

Buenavista II el 9 y 10 de diciembre

Hamburgo el 9 y 10 de diciembre

Altavista el 10 y 11 de diciembre

Parque Hundido el 10 y 11 de diciembre

Durango el 11 y 12 de diciembre

Chilpancingo el 11 y 12 de diciembre

Sonora el 15 y 16 de diciembre

Ciudad de los Deportes el 15 y 16 de diciembre

¿Qué trabajos harán en la Línea 1 del Metrobús?

De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, los trabajos que se realizarán en la Línea 1 consisten en la colocación de una guía podotáctil en el piso de las estaciones, lo cual brindará una mayor seguridad a los usuarios.

