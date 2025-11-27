Metrobús confirma cierre de la Línea 1 en diciembre; fechas EXACTAS y estaciones afectadas
El Metrobús anunció que el cierre de los paraderos de la Línea 1 se da como parte de los trabajos de mantenimiento mayor; 19 estaciones serán las afectadas.
Luego del anuncio del cierre de estaciones en la Línea 2 y 5, el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) anunció que durante la primera quincena de diciembre habrá el cierre de hasta 19 paraderos de la Línea 1 por motivos de trabajos de mantenimiento en los andenes y otras zonas.
A través de un comunicado emitido por las autoridades del Metrobús, se informó que los cierres de estaciones serán de manera escalonada entre los andenes de Ciudad de los Deportes y Nápoles.
Estaciones de la Línea 1 del Metrobús que cerrarán en diciembre
Más allá del cierre de las estaciones Nápoles y Ciudad de los Deportes de la Línea 1, el Metrobús anunció que los cierres escalonados también aplicarán para los paraderos de La Raza, El Chopo, Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel González, Reforma, José María Velasco, La Joya, Olivo y La Bombilla.
La segunda parte de los cierres, aplicará para las estaciones de Buenavista II, Hamburgo, Altavista, Parque Hundido, Durango, Chilpancingo, Sonora y la misma de CD. de los Deportes.
Fechas exactas del cierre de estaciones del Metrobús en diciembre
Como bien se mencionó anteriormente, el cierre de estaciones de la Línea 1 del Metrobús ocurrirá de manera escalonada y en conformidad con las siguientes fechas:
- Nápoles el 1 y 2 de diciembre
- La Raza el 2 y 3 de diciembre
- El Chopo el 2 y 3 de diciembre
- Colonia del Valle el 3 y 4 de diciembre
- Teatro de los Insurgentes el 3 y 4 de diciembre
- Manuel González el 4 y 5 de diciembre
- Reforma el 4 y 5 de diciembre
- José María Velasco el 5 y 6 de diciembre
- La Joya el 5 y 6 de diciembre
- Olivo el 8 y 9 de diciembre
- La Bombilla el 8 y 9 de diciembre
- Buenavista II el 9 y 10 de diciembre
- Hamburgo el 9 y 10 de diciembre
- Altavista el 10 y 11 de diciembre
- Parque Hundido el 10 y 11 de diciembre
- Durango el 11 y 12 de diciembre
- Chilpancingo el 11 y 12 de diciembre
- Sonora el 15 y 16 de diciembre
- Ciudad de los Deportes el 15 y 16 de diciembre
🗞️Anuncia #Metrobús segunda etapa de cierres escalonados de estaciones por trabajos de mantenimiento en Línea 1
¿Qué trabajos harán en la Línea 1 del Metrobús?
De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, los trabajos que se realizarán en la Línea 1 consisten en la colocación de una guía podotáctil en el piso de las estaciones, lo cual brindará una mayor seguridad a los usuarios.
