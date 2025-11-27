Volcadura de ambulancia en Eje Central CDMX deja 3 paramédicos heridos

Una volcadura de ambulancia de Protección Civil provocó una fuerte movilización de emergencia en la colonia Doctores. El accidente ocurrió en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier y dejó tres paramédicos lesionados. La zona registró afectaciones viales durante varias horas.

De acuerdo con autoridades capitalinas, la unidad médica fue impactada por un automóvil particular. El choque hizo que la ambulancia perdiera el control y terminara volcada de costado sobre la vialidad. Dos de los paramédicos lesionados permanecen hospitalizados, aunque sin heridas que pongan en riesgo su vida.

¿Qué pasó exactamente?

La ambulancia circulaba por Eje Central cuando un auto particular presuntamente invadió su carril. El golpe desestabilizó la unidad y provocó la volcadura. Los servicios de emergencia atendieron la situación en minutos y ayudaron a liberar la vialidad.

Diana Gómez | adn Noticias El accidente dejó tres paramédicos heridos y provocó fuertes afectaciones viales en la zona.

Los ocupantes del vehículo particular resultaron ilesos. En contraste, tres paramédicos de Protección Civil necesitaron valoración médica inmediata en el sitio por parte de bomberos y equipos de rescate.

¿Por qué es relevante el accidente?

El hecho generó preocupación por la seguridad operativa de unidades de emergencia que circulan en zonas de alto tráfico. Los reportes iniciales señalan que el vehículo particular no cedió el paso.

Recibimos reporte de volcadura en la Colonia Doctores, en @AlcCuauhtemocMx

Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/dtCfpmXVMw — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) November 27, 2025

Las autoridades recordaron que ambulancias y unidades de rescate tienen prioridad de circulación en situaciones de emergencia. El caso podría reforzar campañas de respeto al Reglamento de Tránsito.

Impacto vial en una de las avenidas más transitadas

El choque provocó el cierre parcial de carriles en dirección norte-sur del Eje Central y en Fray Servando. La circulación se volvió lenta durante gran parte de la tarde.

Las autoridades recomendaron usar vías alternas como Doctor Río de la Loza, Doctor Erazo y Avenida Chapultepec.

¿Qué dicen las autoridades y qué sigue?

El Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, paramédicos y policías de tránsito participaron en la operación de rescate. Los bomberos aseguraron la zona y colaboraron en el retiro de la ambulancia volcada.

Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan el dictamen para determinar responsabilidades. La línea principal apunta a la invasión de carril por parte del auto particular, aunque el informe oficial definirá la causa final.

