Microsismo sorprende a habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón hoy
De acuerdo con el Sismológico Nacional el sismo ocurrió a las 07:49 horas.
Durante la mañana de este miércoles 27 de noviembre se registró un microsismo de magnitud 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón causando sorpresa entre los habitantes de la zona. El Sismológico Nacional informó que el sismo ocurrió a las 07:49 horas.
SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 27/11/25 07:49:33 Lat 19.35 Lon -99.24 Pf 0 km— Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 27, 2025
¿Por qué ocurren los microsismos?
Los microsismos se han vuelto más frecuentes en la CDMX y sus zonas conurbadas y aunque siempre suceden antes sus efectos no eran perceptibles. Estos movimientos se caracterizan por ser de baja magnitud y ocurren en zonas específicas. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) los microsismos están relacionados con fallas geológicas como la de Barranca del Muerto y Mixcoac-Plateros.
¿Qué hacer en caso de sismo?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC ) recomienda a la población elaborar un plan familiar para saber cómo actuar ante un sismo.
Además, es importante verificar periódicamente tu casa, que no hay hundimientos, desplomes, grietas o fisuras existentes y siempre debes tener preparada una maleta de vida con lo siguiente:
- Llaves del auto y dinero extra
- Linterna y pilas
- Radio y pilas
- Equipo de primeros auxilios
- Teléfonos de emergencias y un celular extra
- Tratamientos especiales en caso de que un familiar lo requiera
- Alimentos no perecederos y botellas de agua
- Abrelatas manual
- Papel higiénico y elementos personales
- Bolsa impermeabilizada para objetos personales
- Copia de todos tus documentos importantes
Al sonar la alerta sísmica es importante que mantengas la calma y si te encuentras en pisos bajos evacúa el inmueble sin correr. Si te encuentras en un piso alto colócate en la zona de menor riesgo. Si puedes apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de paso de agua y gas. En caso de que no hayas podido evacuar aléjate de ventanas, muebles, espejos u objetos pesados que puedan caer.
