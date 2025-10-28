Transportistas cancelan marcha y bloqueo de microbuses en la CDMX

El pasado 17 de octubre de 2025 la Fuerza Amplia de Transportistas anunció que llevarían a cabo una marcha de grandes magnitudes y bloqueos de microbuses en varios puntos de la CDMX. Más de 8 mil unidades de transporte público concesionado tomaría varias calles y además de contener el paso de automovilistas, también dejarían sin servicio a millones de capitalinos de diferentes rutas.

A unas horas de llevarse a cabo la marcha de transportistas en la CDMX la FAT dio a conocer que se ha cancelado la movilización prevista para este miércoles 29 de octubre, pues se ha entablado un diálogo con las autoridades de la Ciudad de México.

FAT Posponen mega marcha de transportistas

Peticiones de los transportistas de CDMX

Según lo informado, la Fuerza Amplia de Transportistas se movilizarían debido a que las autoridades de la Ciudad de México habrían hecho caso omiso a las peticiones del aumento en la tarifa de transporte público concesionado. Esto se da después de que en el Estado de México se anunció que ahí sí hubo un ajuste en los precios de traslado, por lo que en CDMX se espera que esto ocurra también.

Actualmente el transporte en la capital es de 8 pesos, mientras que en el Edomex es más elevado, por ello la inconformidad y la insistencia de realizar un cierre de las principales avenidas. Previamente autoridades capitalinas dieron a conocer que sería en breve cuando se sentarían a dialogar.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, hizo incluso un llamado a la Fuerza Amplia de Transportistas a no movilizarse y señaló que serán atendidos para hablar del aumento de tarifas.

Los transportistas “ya tienen cita” el próximo viernes con él y con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, explicó.

