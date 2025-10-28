Hora exacta y calles afectadas por la mega marcha de transportistas y bloqueo de microbuses en CDMX

La Ciudad de México será un caos por la mega marcha de transportistas este miércoles 29 de octubre, con bloqueos en puntos clave de la capital que comenzarán desde temprano, paralizando las actividades cotidianas de millones de personas.

La "Fuerza Amplia de Transportistas" confirmó que al menos 8 mil unidades de transporte público realizarán bloqueos en la CDMX como una medida de presionar a las autoridades locales para que puedan cumplir sus demandas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿A qué hora serán los bloqueos y la mega marcha de transportistas en la CDMX?

Las afectaciones comenzarán desde muy temprano, ya que planean cerrar avenidas principales desde las 06:30 am. Los bloqueos comenzarán desde esa hora y planean extenderse a lo largo del día.

Por otro lado, la marcha se encuentra programada para las 14:00 horas, la cual tiene como destino el Monumento a la Revolución, por lo que literalmente colapsarían las vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc para llegar.

Calles afectadas por la mega marcha y los bloqueos de transportistas

Aunque los transportistas pidieron disculpas a la ciudadanía, han señalado que realizarán bloqueos en las siguientes calles y avenidas:



Autopista México - Pachuca

Autopista México - Cuernavaca

Autopista México - Toluca

Autopista México - Puebla

Periférico Norte

Norte Insurgentes Norte y Sur

Norte y Sur Indios Verdes

Observatorio

Taxqueña

Calzada Ignacio Zaragoza

Juárez

Reforma

Balderas

¿Por qué realizarán la mega marcha y los bloqueos de transportistas?

La Fuerza Amplia de Transportistas tiene un objetivo claro: Un aumento a la tarifa del transporte público de, mínimo, dos pesos. Subir las tarifas mínimas de 6 y 8 pesos a 8 y 10, según sea el caso.

Además, pidieron vales de gasolina para cargar las unidades de transporte público, aunque en la negociación han asegurado que su prioridad es la del aumento al precio del transporte, ya que la tarifa actual los tiene operando al límite.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.