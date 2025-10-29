Sin paro de transportistas, pero con retrasos en 3 líneas del Metro CDMX hoy miércoles 29 de octubre

Se canceló el paro de transportistas ; sin embargo, este miércoles 29 de octubre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y saturación en las líneas 6, 7 y 8, principalmente durante las primeras horas del día.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los trenes tardan entre ocho y 15 minutos en llegar, generando acumulación de pasajeros en estaciones clave como El Rosario, Barranca del Muerto, Garibaldi, Tacubaya y Santa Anita.

El STC informó que la operación se mantiene estable en el resto de las líneas, aunque los tiempos de espera varían entre cuatro y siete minutos, según el flujo de usuarios.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/FkRA8ju7IG — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2025

Tiempos de espera por línea del Metro CDMX

De acuerdo a las autoridades del STC, así son los tiempos de espera este miércoles:



Línea 1

Línea 2 (Tasqueña–Cuatro Caminos): 6 minutos

Línea 3 (Universidad–Indios Verdes): 7 minutos

Línea 4 (Martín Carrera–Santa Anita): 6 minutos

Línea 5 (Politécnico–Pantitlán): 6 minutos

Línea 6 (El Rosario–Martín Carrera): 7 minutos

Línea 7 (El Rosario–Barranca del Muerto): 5 minutos

Línea 8 (Garibaldi–Constitución de 1917): 6 minutos

Línea 9 (Pantitlán–Tacubaya): 5 minutos

Línea A (Pantitlán–La Paz): 6 minutos

Línea B (Buenavista–Ciudad Azteca): 6 minutos

Línea 12 (Tláhuac–Mixcoac): 6 minutos

El transporte público recomendó anticipar los trayectos y mantenerse informado a través de las redes sociales oficiales, ya que los tiempos pueden variar durante el transcurso del día.

Metrobús: Xola y Vasco de Quiroga, sin servicio temporal

En el Metrobús CDMX , la estación Xola (Línea 2) continúa cerrada por mantenimiento preventivo, mientras que Vasco de Quiroga (Línea 5) permanece fuera de servicio por trabajos de intervención.

Las autoridades recomiendan utilizar estaciones cercanas o, bien, planificar rutas alternas. El resto de las líneas del Metrobús operan sin contratiempos.

Cancelan paro de transportistas en la capital

El Sindicato de Transportistas confirmó que se canceló el paro de previsto para este miércoles, luego de que los representantes entablaron diálogo con el Gobierno de la CDMX y tendrán pláticas el próximo viernes 31 de octubre.

Por otra parte, la dependencia reiteró que los carriles confinados del Metrobús deben respetarse, ya que invadirlos puede generar multas de hasta seis mil 788 pesos y sanciones administrativas.

