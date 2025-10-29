Autos que no circulan hoy miércoles 29 de octubre en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula estará vigente este miércoles 29 de octubre en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, especialmente los que se acumulan cuando las temperaturas suben y no corre suficiente aire.

El #HoyNoCircula del miércoles 29 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 29, 2025

¿Qué autos no circulan este miércoles 29 de octubre?

Para este miércoles, no podrán circular los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 o 4

Holograma 1 o 2

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones se aplicarán de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a revisar con anticipación si pueden circular.

Automóviles exentos del Hoy No Circula

Quedan exentos los automóviles con holograma 0 o 00, además de los eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, taxis, unidades de emergencia y vehículos con Pase Turístico vigente.

Las autoridades recordaron que el programa opera con normalidad, salvo en días festivos oficiales o cuando la CAMe declare contingencia ambiental, lo que puede modificar temporalmente las restricciones.

Multas y operativos en la capital

Los conductores que incumplan el programa podrían recibir una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a tres mil 394 pesos en 2025. Además, los vehículos infractores pueden ser remitidos al corralón, generando costos adicionales por arrastre y estancia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que mantiene operativos de supervisión en vialidades principales como Viaducto, Periférico, Insurgentes, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Oriente, donde el tráfico suele aumentar en horas pico.

Clima y tránsito: se espera día despejado con ambiente fresco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles cielo parcialmente despejado, con temperaturas entre 8°C y 25°C, además de baja probabilidad de lluvias; sin embargo, se recomienda manejar con precaución por posibles bancos de niebla matutinos.

Es importante recordar que durante la noche del martes 28 de octubre, el gremio de transportistas suspendió el paro de labores , por lo que se eliminaron algunos puntos conflictivos en la capital.

Recomendaciones para automovilistas

Consulta la aplicación Aire CDMX o el portal de Sedema para verificar la circulación.

o el portal de Sedema para verificar la circulación. Evita las zonas con mayor carga vehicular.

Respeta los límites de velocidad y los carriles confinados.

y los carriles confinados. Mantente atento a los reportes de la CAMe, especialmente si se emite contingencia ambiental.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones, sino que contribuye a mejorar la calidad del aire y favorece una movilidad más segura en la capital.

