Ciudad
Nota

Marchas, bloqueos y rodadas provocarán cierres en estas calles de CDMX hoy 29 de octubre

La SSC de CDMX informó que se tienen previstas varias movilizaciones en distintas alcaldías, por lo que habrá cierres viales y se recomienda tomar previsiones.

Marchas y bloqueos en CDMX hoy
adn Noticias/Diana Gómez
2 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se tienen previstos bloqueos , manifestaciones y rodadas en distintas alcaldías de la CDMX, algunas de las calles y avenidas afectadas serán Insurgentes y Reforma, por lo que te recomendamos tomar previsiones para que llegues a tiempo a tu destino.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá 4 marchas, 18 concentraciones y 9 rodadas lo que provocará cierres viales en:

Durante el día en Monumento a la Revolución Plaza de la República, Col. Tabacalera y en Universidad Pedagógica Nacional Carretera Picacho-Ajusco No. 24, Col. Jardines de la Montaña,

06:30 horas en Av. Río San Joaquín y Av. Ingenieros Militares, Col. Lomas de Sotelo

09:00 horas en Órgano de Administración Judicial Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn.

09:30 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro,

10:00 horas en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico , Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico; Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico.

11:00 horas en Cámara de Diputados Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque; Parque de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez, Col. Centro; : Ignacio Allende y Vicente Guerrero, Col. San Miguel Topilejo,

12:00 horas en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel “Del Valle” San Lorenzo No. 290, Col. Del Valle Sur; Preparatoria Popular “Mártires de Tlatelolco” Fresno No. 301, Col. Atlampa; Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez

13:00 horas en Estación “Lindavista”, línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Colector 13, Col. Lindavista Sur; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Hacienda Xalpa No. 121, Col. Villa Quietud

14:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª Sección; Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior, Ciudad Universitaria .

16:00 horas en Glorieta “La Joven de Amajac” Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez; Embajada de Israel Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec; Escuela Nacional de Antropología e Historia Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela.

¿En qué zonas de CDMX habrá rodadas hoy?

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna

07:45 horas en Eje 5 Sur y calle 10 de agosto, Col. Leyes de Reforma

18:20 horas en Parque del Bolsillo , Av. Profesora Eulalia Guzmán, Col. Nueva Santa María

19:45 horas en Comercial Mexicana “Las Torres”, Av. de las Torres Mz. 126 Lt. 24, Col. Miguel de la Madrid

20:00 horas en Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco

20:20 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes

20:30 horas en Búnker Cletero, Pilares esq. Pestalozzi, Col del Valle Centro.

21:00 horas en Zócalo de la Ciudad de México y en la Explanada alcaldía Venustiano Carranza

