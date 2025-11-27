inklusion.png Sitio accesible
Choque y volcadura de ambulancia en Eje Central deja lesionados

Choque frontal provoca volcadura de ambulancia en Eje Central, CDMX: tres paramédicos heridos tras impacto con auto particular. Emergencia vial en colonia Doctores genera caos.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Volcadura de ambulancia en Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, tras choque con vehículo particular que invadió carril de emergencia
  • Tres paramédicos lesionados de ambulancia de Protección Civil, dos hospitalizados con heridas no graves; ocupantes del auto particular ilesos tras valoración en sitio por equipos de rescate
  • Fuerte movilización de emergencia con Heroico Cuerpo de Bomberos, ERUM y SSC acordonando zona, retirando unidad volcada y atendiendo accidente vial que afectó circulación en arteria principal
  • Choque y volcadura ocurrió este 27 de noviembre 2025; autoridades investigan presunta invasión de carril, recordando prioridad de paso para ambulancias en situaciones de urgencia médica
  • Lesionados en volcadura evacuados sin riesgo vital; caos vial en Eje Central obliga a desvíos por Insurgentes y Eje 1 Norte, con recomendaciones de precaución para automovilistas en hora pico
CDMX
Accidentes viales
