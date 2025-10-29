Esto costaría el pasaje si suben la tarifa en CDMX

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) pospuso la mega marcha y bloqueos que tenían programada para exigir un aumento de dos pesos en la tarifa del transporte público concesionado y las secretarías de Movilidad y Finanzas de la CDMX analizan el incremento y en adn Noticias te decimos en cuánto quedaría el pasaje.

¿Cuánto subirá el transporte si aumentan la tarifa?

Los transportistas exigen un aumento inmediato de 2 pesos en la tarifa y la implementación de un subsidio gubernamental que cubra la diferencia entre el precio actual y el costo por pasajero.

Es decir que la tarifa de los micros y vagonetas pase de 6 a 8 pesos y los autobuses de corredores pasen de 8 a 10 pesos y se les otorgue un bono de combustible para compensar los costos operativos.

También contemplan pedir que la CDMX homologue su tarifa al nivel del Estado de México y que el pasaje cueste 14 pesos, esto luego de que se aprobara un incremento en el pasaje hace unas semanas.

Tarifas actuales del transporte público

En la actualidad, el precio del pasaje en microbuses y vagonetas es de 6 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros; de 6.50 pesos para entre 5 y 12 kilómetros y de 7.50 pesos para más de 12 kilómetros.

Mientras que el pasaje de los autobuses es de 7 pesos para 12 kilómetros y 7.50 pesos para más de 12 kilómetros y en los corredores concesionados es de 8 pesos.

El Metrobús tiene un precio de 6 pesos, el Metro 5 pesos, el Tren Ligero 3 pesos, Trolebús 4 pesos, RTP 2 pesos y Cablebús 7 pesos.

Cabe recordar que desde 1997 los aumentos en la tarifa se han autorizado por lo regular cada cinco años y el más reciente fue en 2022 cuando subió un peso.

Los transportistas aseguran que la demanda del transporte ha ido cayendo por el crecimiento del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y RTP.

