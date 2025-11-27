Corte de agua en CDMX: Alcaldías, colonias y restablecimiento

La CDMX enfrenta desde hoy jueves 27 de noviembre varios cortes y baja presión de agua por fallas técnicas, reparaciones urgentes y trabajos de mantenimiento. El corte de agua afecta a seis alcaldías, con horarios distintos de restablecimiento y zonas que requieren suministro por pipa gratuita.

Las autoridades capitalinas explicaron que los problemas se originan en pozos, tanques y tuberías dañadas. En la mayoría de los casos, el servicio regresará este mismo día o mañana, aunque Milpa Alta permanecerá en recuperación hasta el próximo lunes. Sacmex mantiene brigadas en campo y la Línea H2O para solicitar apoyo inmediato.

Benito Juárez con falla eléctrica en un pozo

Un fusible dañado de la CFE en el Pozo Ortiz Rubio dejó sin agua a San Simón Ticumac, Portales Norte y Portales Sur. El servicio regresa alrededor de las 17:00 horas de este jueves.

La alcaldía informó que las colonias afectadas pueden pedir una pipa si el suministro no mejora durante la tarde.

Gustavo A. Madero e Iztapalapa con obras programadas

El tanque GM5 de GAM recibe mantenimiento que mantiene en pausa el abasto hacia Arboledas, Palmatitla y Casilda. El regreso está previsto mañana a las 20:00 horas.

En Iztapalapa se reemplaza una tubería en la calle Otilio Montaño, lo que impacta a Santa María Aztahuacan y su zona urbana ejidal. También se restablece el viernes por la noche.

Tláhuac con paro temporal en La Caldera

La Planta Potabilizadora La Caldera suspendió operaciones desde la noche del miércoles. Santa Catarina Yecahuizotl registra baja presión desde temprano.

El abasto mejorará durante la tarde de este jueves, según reportes de Sacmex.

Milpa Alta y Miguel Hidalgo con reparaciones más extensas

San Pedro Atocpan continuará sin agua hasta el 1º de diciembre por la falla mecánica en la bomba principal. Las cuadrillas trabajan para evitar un paro prolongado.

En Miguel Hidalgo ya quedó resuelta la fuga de Montes Auvernia y Sierra Paracaima, aunque algunas viviendas reportan presión baja en el transcurso del día.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratuita?

La CDMX mantiene el servicio 24 horas mediante la Línea H2O. Solo se debe marcar *426 y proporcionar la dirección completa.

Las pipas llegan sin costo y se asignan según la prioridad de afectación en cada alcaldía.

